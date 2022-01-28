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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 января 2022, 16:04

В Свердловской области на газификацию 6 муниципалитетов направят ещё 195 млн рублей

Газовая конфорка

Регион нацелен на газификацию территорий. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области выделили дополнительное финансирование на капитальное строительство в сфере газификации. Сумма увеличилась с 95 до 290 миллионов рублей.

Это позволит дополнительно поддержать проекты в шести муниципалитетах региона, сообщили в департаменте информполитики региона.

"В 2022 году начнётся строительство газопроводов к жилым домам в Артёмовском. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 42,3 миллиона рублей. Более 65 миллионов рублей выделено на газоснабжение с. Шурала Невьянского района", — сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Также в этом году начнётся газоснабжение жилых домов в деревне Часовой Каменского ГО и в селе Мугай Алапаевского района. В микрорайонах Северном и Восточном в Верхотурье появятся газораспределительные сети, а в посёлке Вьюжном города Волчанска приступят к газоснабжению жилых домов, загородного лагеря и газовой котельной.

Продолжится строительство газопровода от деревни Шарамы через село Аракаево до Михайловского завода в Нижнесергинском районе, межпоселкового газопровода высокого давления Криулино – Сарана и первой очереди газификации поселка Сарана в Красноуфимском районе.

Напомним, в 2022 году Свердловская область получит 4 млрд рублей на догазификацию.

Областная газета Свердловской области

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