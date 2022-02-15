Уральцы поверили в капремонт

В многоквартирных домах капитально ремонтируют только общее имущество жильцов Фото: Алексей Кунилов

Вчера руководитель Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав СУХАНОВ дал пресс-конференцию уральским журналистам. Он подвёл итоги прошлого года и обозначил планы на этот год. «ОГ» собрала его самые интересные высказывания.

• В 2020 году в фонд поступило 9,8 тысячи обращений граждан, в 2021-м – более 12 тысяч. В основном это были звонки с просьбой разъяснить суть программы, права жильцов и прочее. Обращений непосредственно по качеству работ, дефектам и гарантийным обязательствам было всего 500, как и в 2020 году.

• Практически все дома старой застройки мы по области восстановили. Сейчас берёмся за относительно новые дома, где метраж больше, соответственно, и объёмы работ – тоже.

• Будем ремонтировать пять объектов культурного наследия в Екатеринбурге – это Ленина, 29, Физкультурников, 30, Баумана, 2 и другие. Здания давно нуждаются в реконструкции. Проектносметная документация подготовлена.

• 45 генеральных подрядчиков работают по области на капитальных ремонтах МКД. Резкое удорожание стоимости стройматериалов, безусловно, повлияло на их работу. Думаю, кто-то в перспективе может уйти с рынка, потому что станет убыточным.

• 874 лифта мы заменили в 2021 году, в этом году заменим только 128. Это не означает провал. Просто самые старые лифты – со сроком эксплуатации свыше 25 лет – мы уже заменили. Теперь остались лифты поновее, но тоже требующие замены. Их не так много. Стоимость одного нового лифта для девятиэтажного дома – от 1,9 до 2,1 млн рублей, если дом выше – лифт обходится в 2,6 млн рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Капремонт: история вопроса

По данным Регионального фонда содействия капремонту, в 2021 году в Свердловской области были отремонтированы 1 055 многоквартирных домов, из них 161 – в Екатеринбурге. По словам руководителя фонда Станислава СУХАНОВА, на этот год запланировано «откапиталить» 756 многоквартирных домов.

Программа восстановления многоквартирных жилых домов заработала в нашем регионе восемь лет назад. Оплата взносов на капремонт стала для жильцов обязательной по закону (за неуплату собственникам начисляются пени!). Людям предложили аккумулировать деньги на спецсчетах своих домов, либо перечислять их региональному оператору – фонду содействия капремонту общего имущества в МКД (он формирует так называемый общий котёл средств).

Поначалу уральцы с недоверием отнеслись к новой государственной затее. В 2015 году, когда в Свердловской области планировалось восстановить первую тысячу домов, людям выставили счета на общую сумму 3,6 млрд рублей, а по факту было оплачено только 2 млрд. Уровень собираемости средств с населения составил всего 66,5 процента. И только к 2018 году он вырос до 86 процентов.

– Жители рассуждали: зачем нам платить сейчас, если программа рассчитана до 2044 года, и срок ремонта наших домов – только через 10 лет?! Куда за это время уйдут наши деньги? – вспоминает первый заместитель главы администрации ГО Верхотурский Лариса ЛИТОВСКИХ.

«Я против капремонта. Перегородки деревянные, строители начнут убирать – все посыплется. А ведь когда-то наш дом был престижный, тут начальство жило… Да ничего эти ремонтники не сделают, это сто процентов!» – цитировала в 2015 году ревдинская газета «Городские вести» жительницу Валентину Васильеву (её дом на М. Горького, 2 был первым домом в Ревде, где стартовал капремонт. Прим. авт.).

Не обошлось и без скандалов. В 2016 году директора областного фонда содействия капремонту Александра КАРАВАЕВА сняли с должности по требованию региональной прокуратуры. Выяснилось, что у молодого человека нет ни высшего образования, ни опыта работы в этой сфере, а данные в его анкете – липовые. Тогда в кресло руководителя фонда сел Андрей АНДРИЯНОВ – заместитель Караваева. Но тоже не надолго: в 2019 году ему на смену пришёл Станислав Суханов. Пока Суханов разбирался в делах, полиция провела обыски в самом фонде. Оказалось, что правоохранительные органы заинтересовались отдельными сотрудниками организации. А прокуратура в то же время установила: программа капремонта МКД выполнялась с нарушениями и не в полном объёме.

В итоге в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ. На совещании в региональном правительстве он жёстко заявил: – Тема капитального ремонта жилых домов для уральцев по-прежнему весьма чувствительна. Прозрачность финансовых вопросов, полное информирование жителей обо всех этапах проведения работ на каждом конкретном объекте, а также качество ремонтов – это бесспорные приоритеты, которыми надо руководствоваться в ходе реализации программы.

Сегодня, по данным фонда, ситуация стабилизировалась. В регионе восстановлены более 6 тысяч МКД. Уровень собираемости средств с населения достиг 93 процентов: на начало года жителям было начислено 43,9 млрд рублей, из них 40,5 млрд уже оплачено, текущая задолженность составила 3,4 млрд рублей. По российским меркам это хороший показатель: Свердловская область – в десятке передовых субъектов РФ.

Скепсис исчез

Уральские журналисты говорят, что отношение жителей к программе капремонта изменилось. Люди увидели реальный результат – как преображается пространство вокруг них. Да, ремонт целого дома влечёт неудобства для проживающих, но это временная ситуация. И её просто нужно пережить.

– В прошлом году в Байкаловском районе отремонтировали двухэтажный дом на 16 квартир. Ремонт был долгожданным: дом не приводили в порядок с момента постройки, а это больше 40 лет. Подрядчики поменяли кровлю, сделали водоотведение, отремонтировали подвальное помещение. Всё сделали на совесть. В этом году в планах стоят ещё два дома, – рассказал редактор байкаловской газеты «Районная жизнь» Андрей Бахтин.

– Мы с соседями сначала скептически отнеслись к появлению рабочих, – сообщил редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Озорнин. – Но когда отремонтировали крышу, которая много лет протекала, скепсис исчез. Положили современные материалы, покрасили в светлые тона, сделали аккуратные водостоки – и дом заиграл новыми красками. В подъезде поменяли окна, отремонтировали крылечко с козырьком, установили лампочки с датчиками движения. Когда работы закончились, все были довольны.

Муниципальные СМИ поделились любопытными историями. Так, в Каменске-Уральском жильцы дома №21 на улице Набережной остались настолько довольны капремонтом их дома, что попросили подрядчиков отремонтировать и подъезды (по программе ремонт подъездов не входит в перечень обязательных работ. – Прим. авт.). Люди сами написали заявление, сами обратились в управляющую компанию и выразили готовность оплатить работы. Точно так же поступили жильцы дома №4 на улице Попова – там ремонт подъездов уже идёт, пишет портал «KU66.ru».

А в Полевском строители избавили жильцов дома №7 на улице Карла Маркса от вечной сырости полов. Журналистка портала «ПроПолевской» Ольга Ковтун рассказала: «Максим Попов, прораб подрядной организации «ТриАлСтрой», измерил рулеткой каждый воздуховод в недавно выложенных приямках для вентиляционных окон подвала. До начала капремонта вентиляционные окна в доме были заколочены и завалены землёй. Подвалы теперь будут проветриваться, а то они всегда были влажные».

Екатеринбург забрал себе 179 МКД

Больше всего домов в этом году – 179 – капитально отремонтируют в Екатеринбурге. Они располагаются на улицах Донбасской, 40-летия Октября, Восточной, Инженерной, Технической, 22-го Партсъезда и на Сибирском тракте. Самый старый дом – №70 на улице Технической, он появился на карте города ещё до Второй мировой войны.

Если учесть, что нынче в области планируется восстановить 756 домов, то на долю уральской столицы приходится 24 процента от общего числа МКД. Всего в программе участвуют 69 муниципальных образований, но доля каждого из них значительно меньше. При этом специалисты фонда отмечают, что уровень собираемости взносов на капремонт в Екатеринбурге на протяжении последних трёх лет остаётся на уровне 93 процентов. И это хороший показатель для центра региона.

За дефекты штрафуют

По данным областного фонда содействия капремонту, лучше всех взносы на ремонтные работы сейчас оплачивают посёлок Уральский, ЗАТО Свободный, Ивдель, Верхняя Тура и Нижняя Салда. Уровень собираемости средств в этих муниципалитетах превысил 95 процентов. Хуже всех пока платят за капремонт в Нижней Туре, Тугулыме, Артёмовском, Верхотурье и Красноуральске. На этих территориях уровень собираемости средств – меньше 90 процентов. Главы округов объясняют ситуацию низкими зарплатами населения и наличием квартир, где есть прописанные граждане, но по факту они там не проживают, а выяснить реальное местонахождение людей не представляется возможным.

Главной проблемой в регионе остаётся качество ремонтных работ. Увы, не все подрядчики добросовестно подходят к делу. Так, в прошлом году со строителями намучились жильцы дома №1 на улице Попова в Краснотурьинске. Журналистка портала «Вечерний Краснотурьинск» Яна Шарова рассказала:

– Во время ремонта сделали крышу, но фасад дома остался незаконченным. Окна в подъездах не заменены, а в некоторых вообще отсутствует остекление. Либо оконные проёмы забиты фанерой и поликарбонатом. А в первом подъезде вообще нет входной двери. На стенах четвертого этажа появилось намокание, но до ремонта никаких подтёков не было.

Людям пришлось обращаться за помощью к муниципальным властям и в областной фонд содействия капремонту. В итоге подрядчика оштрафовали, капремонт с грехом пополам завершили.

Из отчётных документов фонда следует: за 2020 год в адрес подрядных организаций было направлено 1049 претензий за нарушение условий договоров на выполнение ремонтных работ. Нерадивым строителям пришлось выплатить штрафы на общую сумму почти 7 млн рублей. А в 2021 году, по словам руководителя фонда Станислава Суханова, подрядчикам были выставлены штрафы на сумму 13,5 млн рублей.

– Проблема эта действительно есть, и работу по надзору за строительными организациями, выполняющими капремонт многоквартирных домов, мы будем усиливать, – заверил Станислав Суханов.

Гарантии на работы по капитальному ремонту составляют пять лет с момента завершения всех работ и подписания акта сдачи-приемки дома Фото: Павел Ворожцов

ФРИКИ ЕСТЬ ВСЕГДА, НО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ Мария ОЧЕРЕТИНА, жительница Екатеринбурга: – Я живу в доме 1985 года постройки, в котором не менялось никогда и ничего, при этом около 300 квартир и очень сложная на подъём общественность. Осенью 2020-го, в очередной раз опечалившись видом двора, я начала изучать нормативные акты и госпрограммы в сфере ЖКХ. Поняв масштаб бедствия и объём предстоящей работы, решила делать всё и сразу. Чтобы дважды не вставать. В планах были: 1) замена труб (стояков) и общедомовой электрики; 2) установка новых лифтов; 3) благоустройство двора. Удивительно, но факт: для каждого из этих мероприятий существует свой отдельный порядок. Трубы текут, а электрика горит, поэтому начнём с них. Лайфхак: Смотрите, сколько денег на счёте вашего дома собрано на капитальный ремонт (только для тех домов, которые перевели средства на спецсчёт в Фонд капремонта). https://fkr66.ru/owners/15-naiti-dom.html.

Идёте в управляющую компанию. Зачастую в «поживших» домах отношения жильцов с УК оставляют желать лучшего. Но поверьте, всё взаимно, поэтому главное – позитивно и конструктивно начать диалог. И вам обязательно помогут. Хоть и не всегда бывает легко.

Расставляете приоритеты в ремонте с УК, просите их подготовить сметы, помочь с подготовкой повестки и бюллетеней.

Расклеиваете объявления с повесткой на подъездах (не менее чем за 10 дней до проведения собрания), в идеале – находите в каждом подъезде по помощнику и обходите все квартиры с разъяснениями и бюллетенями (просто кинуть бюллетень в ящик – это работает, только когда у вас довольно дружный дом). Это очень важно, потому что для принятия решения о проведении ремонта в доме вам нужно собрать 2/3 (!!!) голосов (от общего количества кв. м в доме).

Проводите очно-заочное собрание: во дворе очно, и дней 10 потребуется, чтобы собрать бюллетени.a Готовите протоколы – их нужно сдать в течение 10 дней с момента проведения собрания, собираете бюллетени. aЗаключаете договор между УК, подрядчиком и представителем от дома (выбирается в ходе собрания).

Та-дам, ремонт!

Удивляетесь, как может сдружиться даже самый унылый дом в процессе этого чудо-мероприятия. Не забываете, что фрики есть всегда, они будут умничать и пытаться сделать вид, что знают всё лучше всех. Но реагировать на них не стоит.

Метр капремонта подорожал С этого года в Свердловской области повысился минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Новый тариф составил 10,51 рубля с одного квадратного метра площади помещения собственника. Размер взноса рассчитывался с учётом уровня инфляции. Для сравнения: в 2021 году взнос составлял 10,1 рубля, в 2020 году – 9,7 рубля, в 2017 году – 8,5 рубля, а в 2015-м – 8,2 рубля. За что платим Капитальный ремонт одного многоквартирного дома стоит в среднем от 6 до 12 млн рублей (в зависимости от величины дома). В перечень работ входят: укрепление фундамента здания, покраска фасада, замена кровли и всех инженерных коммуникаций, ремонт подвалов. Кому ремонт-2022 Муниципальные журналисты заметили, как меняется география капремонтов МКД по области. Вот что рассказал наш первоуральский коллега Максим Кравчук с портала «Pervo.ru»: – В список домов, которые в 2022 году планируют капитально отремонтировать, вошли 32 многоквартирных дома. Главным образом это здания, построенные в 50–60-х годах прошлого века. Самому старому 67 лет, это дом №11 на улице Ильича. Есть и сравнительно новые дома. К примеру, дому №14 на улице Володарского – 28 лет. Часть адресов, где планируется ремонт, расположена в отдалённых от центра районах – на Динасе, Хромпике, Магнитке, а также в посёлке Билимбай, селе Слобода и посёлке Решёты. А главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Ольга Вертлюгованаписала: «Ревда готовится к новому капремонтному году – в 2022 году программа охватит 13 домов. Если посмотреть по адресам, видно, что мы переходим от наших сталинских двухэтажек к ремонту пятиэтажных «хрущёвок». Как попасть в программу? На данный момент в областной программе капремонта числятся почти 29 тысяч многоквартирных домов. Программа рассчитана до 2044 года, ежегодно региональные власти утверждают краткосрочный план её реализации, то есть уточняют список домов, подлежащих ремонту, на текущий год. Перечень МКД, которые будут отремонтированы в 2023 году, станет известен ближе к концу этого года. Узнать, включён ли ваш дом в программу, можно на официальном сайте фонда содействия капремонту www.fkr66.ru в разделе «Найти дом». Там же можно уточнить, в каком году планируются ремонтные работы, и рассчитать сумму взносов. Чем старее ваш дом и чем выше физический износ его конструктивных элементов, тем быстрее его восстановят. Если вашего дома нет в программе, нужно обратиться в управляющую компанию или администрацию муниципалитета по месту жительства. Специалисты дадут разъяснения. Напомним, в программе капремонта МКД НЕ МОГУТ участвовать: дома, признанные аварийными/подлежащими сносу и расселению; дома, в которых менее трёх квартир; дома, в которых совокупная стоимость работ по капремонту превышает предельную стоимость.