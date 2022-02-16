Городской комфорт идёт в сёла

Так будет выглядеть сквер в селе Покровском Каменского района

С нынешнего года получить областную поддержку на благоустройство парков, улиц, скверов и площадей могут не только уральские города, но и сёла, деревни и рабочие посёлки. Решение принял губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, изменив условия региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

О новых возможностях для сельских территорий глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграм» в конце прошлого года: «Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населённых пунктах. Современная инфраструктура для занятий спортом, отдыха и досуга должна стать доступной для каждого уральца».

Инициативу губернатора поддержало правительство Свердловской области. Своё мнение высказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов:

– С 2022 года впервые в регионе расширена программа формирования комфортной городской среды. Исключительно за счёт средств областного бюджета выделены деньги на благоустройство общественных территорий в сельских населённых пунктах. Планируется, что ежегодно будут появляться по пять-шесть новых объектов для сельского населения.

Как выяснила «ОГ», в начале февраля региональная комиссия уже отобрала восемь территорий, которые получат первые субсидии. Первопроходцы программы получат в общей сложности почти 110 миллионов рублей.

Кому больше денег

Два самых крупных транша – по 24,8 миллиона рублей – достались селу Криулино (Красноуфимский район) – на создание новой общественной территории возле Дома культуры и посёлку Уфимский (Ачитский район) – на благоустройство центральной площади со сквером.

– Проект был готов ещё в 2019 году, но тогда условия программы не позволяли его реализовать. Теперь такая возможность появилась, и жители этому очень рады, – говорит Олег Ряписов, глава МО Красноуфимский округ. – Наш проект разбит на два этапа, два года делать будем. На общественной территории появится Аллея Героев социалистического труда – их очень много в нашем районе, – обелиск бойцам Великой Отечественной войны, площадка для паркура, воркаут-тренажёры, стритбол-площадка и сквер для отдыха.

«Фишки» проекта – световой фонтан в виде колосьев, скульптура «Лошадь с жеребёнком», игровые комплексы в виде комбайна, трактора и другой техники. Так проектировщики обыграли сельскохозяйственную направленность территории.

Так будет выглядеть после благоустройства общественная территория в Криулино Фото: Дизайн-проект благоустройства общественной территории в Криулино/«Красноуфимск Онлайн»

А в посёлке Уфимском на новой площади появится обелиск воинам Великой Отечественной войны, пешеходная зона с лавочками и фонарями, летняя сцена, детская площадка и торговые павильоны.

– Проект был готов ещё года три тому назад. А нынче дождался своего звёздного часа! – рассказывает глава посёлка Александр Некрасов. – Жители Уфимского с лёгкой завистью поглядывали на благоустроенный сквер в нашем райцентре – Ачите. И до сих пор не могут поверить, что и центр нашего посёлка скоро будет совсем не узнать. Сделать это собственными силами было бы практически невозможно.

Будущая площадь в Уфимском. Фото: Дизайн-проект общественной территории в посёлке Уфимский

Помощь, которую ждали

Несколько лет ждали реконструкцию Парка Победы и жители Сосьвы. И дождались – посёлок получил субсидию в сумме 9,3 миллиона рублей. Инициатор проекта – председатель местного Совета ветеранов Людмила Греф. Ещё в 2018 году она обратилась с идеей парка в администрацию округа. Тогда создали рабочую группу из числа актива Совета ветеранов и сотрудников мэрии, пригласили к участию школьников. Совместными усилиями разработали дизайн-проект.

– Всё упиралось в деньги. Я постоянно узнавала в администрации: «Ну что? Слышно что-нибудь по нашему проекту?» И вот радостная новость: мы получили финансирование. И воспряли духом! – поделилась Людмила Васильевна.

Входную конструкцию в Парк Победы в Сосьве решили оформить в виде звезды Фото: Дизайн-проект благоустройства Парка Победы в Сосьве/"Серовский рабочий"

Ещё дольше мечтали о новой благоустроенной территории жители посёлка Верхние Серги. Там нынче приведут в порядок общественное пространство возле Дома культуры. В 1980-е годы у ДК стояли карусели, но со временем заржавевшие аттракционы убрали, а пустырь остался. В этом году на площадке сделают скейт-парк и детский игровой городок, лабиринт и оборудуют сцену. Проложат сеть пешеходных дорожек, которые свяжут участок с уже благоустроенным парком – «У фонтана». Область выделила на проект 9,2 млн рублей.

– Одна из причин того, что люди стремятся в города – там всё красиво и благоустроено. Сейчас то же самое можно сделать и у нас. Очень хорошо, что у небольших муниципалитетов теперь есть подспорье в виде областной поддержки, – сказала замглавы администрации городского поселения Верхние Серги Альбина Горнова.

Так выглядит уже благоустроенный парк "У фонтана" в Верхних Сергах. Фото: Пресс-служба администрации городского поселения Верхние Серги

Детская площадка в парке. Фото: Администрация городского поселения Верхние Серги

Также благоустроить общественные территории в этом году смогут: посёлок Бисерть, село Покровское (Каменский район), село Первомайское (Нижнесергинский район), и посёлок Висим (Горноуральский ГО). У сельчан появятся скверы, места отдыха и аллеи местных героев.

Какие сельские территории могут участвовать в новой программе Стоимость проектов, которые можно реализовать при поддержке областного бюджета, составляет от 15 до 50 миллионов рублей. Максимальная стоимость проекта зависит от количества жителей на территории: От 8 тысяч человек и более – до 50 миллионов рублей.

От 6 тысяч до 8 тысяч человек – 45 миллионов.

От 4 тысяч до 6 тысяч – 35 миллионов.

От 2 тысяч до 4 тысяч человек – 25 миллионов рублей.

До 2 тысяч человек – до 15 миллионов рублей. Сельские власти должны подать заявку и дизайн-проект в региональное МинЖКХ, предварительно рассчитать его стоимость. Средства на благоустройство выделяются территориям по результатам конкурсного отбора заявок. Если проект превышает установленный денежный лимит, доплачивать за него придётся из сельской казны или внебюджетных источников. Важно знать Если вы живёте в сельской территории и давно мечтаете о каком-то общественном проекте или считаете, что вашему селу (посёлку, деревне) не хватает красивых благоустроенных пространств, предлагайте свои идеи муниципальным властям. Чем активнее вы будете и чем тщательнее чиновники поработают над проектом, тем больше шансов, что он будет реализован.