Дворовый переворот: как на Среднем Урале благоустраивают дворы

Утренняя разминка на турнике в одном из обновлённых дворов Нижнего Тагила. Соседи снимают на телефоны. Фото: Илья Колесов

Мэрия Каменска-Уральского на официальном сайте сообщила, что в городе началась подготовка к благоустройству дворовых территорий: коммунальщики приступили к вырубке старых деревьев и обследованию сетей ЖКХ. Всего в этом году в Свердловской области планируется облагородить 163 двора, рассказал «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. И жителям придётся вложить в проекты собственные деньги.

Взносы жильцов обязательны

Дворы в Свердловской области с 2018 года благоустраиваются по программе «Формирование современной городской среды» (до этого в регионе действовала программа «1000 дворов», но по разным причинам её несколько раз приостанавливали).

Благоустройство включает в себя два перечня работ – минимальный и дополнительный. Минимальный – это установка урн и скамеек, новое освещение и асфальтирование дворовых проездов. К дополнительному относится обустройство детских игровых и спортивных площадок, кортов, площадок для выгула собак, парковочных карманов и пр.

По условиям программы инициаторами благоустройства двора являются жители прилегающих домов. Они могут привлечь на проект средства из бюджетов всех уровней и от спонсоров. При этом жильцы в обязательном порядке должны внести и свои деньги. Доля жителей составляет пять процентов от стоимости проекта, если они ограничились только минимальным перечнем работ. И 20 процентов – если они выбрали и минимальный, и дополнительный.

Кроме того, собственники, благоустраивая двор, автоматически берут на себя обязательства по его последующему содержанию. Такой подход, по мнению властей, повышает инициативность жильцов и способствует бережному отношению к объектам благоустройства.

– Вопрос благоустройства двора – это объединяющий проект, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции со СМИ в январе этого года. – Я езжу по дворам, и сразу видно, когда люди понимают, что они вложили туда свои деньги, – они и не портят эти дворы.

– Беречься будет не то, что навязано сверху, а то, в чём люди приняли личное участие, в чём они нуждаются и что построено по их предложениям. Только в этом случае финансовые затраты будут обоснованными и эффективными, – разделяет позицию губернатора глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Нужно уметь договариваться

Поначалу некоторые муниципалитеты решили пойти по пути наименьшего сопротивления и предложили на конкурс проекты, которые не обсуждались с жителями. Однако в региональном минЖКХ строго предупредили, что такие проекты будут отсекать без рассмотрения: за работу нужно браться всем вместе.

Однако «вместе» получилось не сразу. Оказалось, что ремонт двора – такой же тест на добрососедские отношения, как совместная поклейка обоев – на совместимость в браке. Одни жильцы хотят детскую площадку, а другим нужно место под машину. Для собачника хороший двор – тот, где можно выгулять своего питомца, а кому-то подавай стол для домино.

– Люди стали собственниками имущества, но только сейчас учатся быть хозяевами. Мы живём не в каменном веке, и должны уметь договариваться, искать компромиссы, а не пытаться задавить друг друга своим мнением, – считает эксперт ЖКХ Общественной палаты Свердловской области, член комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Галина Хорошавина. – Тем более что результат того стоит: жизнь в отремонтированном доме с благоустроенным двором становится комфортнее, да и стоимость квартиры в таком доме повышается.

Екатеринбург – лидер по дворам

Лидером по количеству благоустроенных дворов в Свердловской области сейчас является Екатеринбург. В 2020 году, к примеру, в уральской столице привели в порядок 34 двора. В 2021 году – 13. В других муниципалитетах региона эта цифра на порядок меньше.

Екатеринбургские проекты значительно отличаются и по стоимости, и по наполнению. К примеру, двор на улице Жукова, 10 – Антона Валека, 12 с шикарной игровой площадкой в виде корабля обошёлся в 24 млн рублей (доля жителей составила 8 млн). А двор на Ленина, 103 стоит в три раза дешевле: в целях экономии люди сами, без участия управляющей компании, разработали проект. Правда, меняли его несколько раз.

Двор по улице А.Валека,12 - Жукова, 10 в Екатеринбурге. Фото: Алина Шешеня/Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Двор по улице Ленина, 103 в Екатеринбурге. Фото: Алина Шешеня/Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Жильцы дома №94 на Технической улице пожелали иметь во дворе корт и детскую площадку, а жильцы дома на улице Декабристов, 16/18 Б сделали ставку на озеленение. К этой работе, кстати, подключились глава Октябрьского района Игорь Костенко, представители общественных организаций и управляющих компаний района. Они помогли жильцам высадить 15 новых яблонь и более 170 кустов роз.

– Участие какого-либо двора в программе напрямую зависит от его жителей: именно их инициативность является решающей при составлении плана, – подчёркивает замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. – Однако многое зависит и от организации, управляющей домом, поскольку именно на её плечи ложится задача по оформлению всех документов и соглашений, и она же выступает заказчиком работ.

Слова чиновника подтверждает жительница дома №74 на улице Восточной Ирина Кирпичникова (двор около её дома был благоустроен в 2020 году. – Прим. авт.):

– У нас была безобразная территория. Грязный двор, нет асфальта, после дождей ни пройти ни проехать. Захотелось уюта и чистоты, и соседи меня поддержали. Не спорю, было сложно. Не сразу решили, что именно будет во дворе: в доме живут люди разного возраста, и их запросы отличаются. Долго решали вопрос с переносом линии электропередачи под землю, потому что раньше провода висели на старых деревянных столбах. Спасибо управляющей компании, которая на всех этапах ремонта помогала советом и делом. Зато как все сейчас довольны! В нашем дворе хорошо и мамочкам с детьми, и бабушкам.

Мария Очеретина, жительница Екатеринбурга: Наш двор - Мамина-Сибиряка, 193/Карла Маркса, 36 - благоустраивают в этом году. Самое сложное - убедить жильцов вложить свои деньги. Проект двора стоит 15 млн рублей, жильцы вкладывают 1,9 млн. Если разделить на все квартиры, получится сумма, сравнимая с размером одного коммунального платежа. Оплату растянули на 10 месяцев, но даже эти платежи вызывали у некоторых недовольство: мол, за 15 миллионов можно построить целый дом! Чтобы попасть в программу на следующий год, начинать надо прямо сейчас. Сначала проводится первое собрание, где принимается решение о разработке проекта. Уже на этом этапе надо внести первый платёж,у нас получилось около 4,5 рублей за квадратный метр. На разработку проекта уходит минимум два месяца. Затем проект выносится на повторное обсуждение - тогда становится известна предварительная стоимость проекта и сумма, которую должны вложить жильцы. К концу июня - начале июля в управляющей компании должен быть весь пакет документов для подачи заявки.

Тагильчане замахнулись на кварталы

Любят благоустраивать дворовые территории жители Нижнего Тагила. Горожане предпочитают облагораживать большие по протяжённости дворы, которые объединяют сразу несколько многоквартирных домов. В результате получаются целые кварталы, комфортные для проживания. В примеру, в прошлом году был благоустроен двор на улице Газетной у домов №87 и 95: подрядчики установили в нём 17 опор наружного освещения, уложили 3,5 тысячи кв. метров асфальта, высадили более 240 деревьев и сделали парковку на 50 машин.

– В дождливую погоду невозможно было пройти без резиновых сапог. Сколько помню, вокруг лужи, разбитые тротуары, детям играть негде, из освещения – два фонаря, – вспоминает Надежда Андакова, член совета дома №87 по улице Газетной. - Чтобы избавиться от грязи и необустроенности, нам пришлось взять инициативу в свои руки, сменить управляющую компанию на «ЖЭУ №1» и подать заявку на участие в программе.

Новый двор по улице Газетной в Нижнем Тагиле. Фото:

Во дворе на Космонавтов, 10 – Ермака, 46 строители, помимо скамеек, парковки, нового асфальта и фонарей, сделали большой спорткомплекс из семи турников, шведской стенки, брусьев и гимнастических колец, рассказал портал «ТагилСити». Плюс к этому была установлена детская площадка с игровыми аттракционами.

Гигантом среди благоустроенных дворов можно считать двор по улице Нижняя Черепанова – он объединяет 8 многоквартирников. На территории появились парковки, игровые комплексы, спортивная площадка для игры в футбол и волейбол. Плюс установлено 16 новых лестничных маршей. Как сообщило тагильское информагентство «Между строк», рельеф двора сложный, и жильцам приходилось преодолевать перепады по земляным спускам. Теперь этой проблемы нет. Проект благоустройства обошёлся в 44 млн рублей.

Двор на улицах Верхняя Черепанова - Выйская в Нижнем Тагиле после благоустройства. Фото: Илья Колесов

Сейчас готовится к благоустройству двор по улице Ермака, у домов №40, 40 а, 42 и 44. Его должны привести к порядок к августу, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-летие со дня основания.

Каменцы делают двор в честь детского писателя

В Каменске-Уральском тоже сделали ставку на большие дворы.

– Мы целенаправленно пошли на это, так как город немаленький и комфортных территорий не хватает. По просьбе жителей мы стали заявлять в программу больше дворовых территорий, нежели общественных пространств. Новые дворы очень востребованы, – сказал мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

В 2020 году каменцы облагородили 8 дворовых территорий, в 2021 году – 5. К благоустройству подходили комплексно. К примеру, в границах улиц Калинина, Шестакова и Средней подрядчик заменил во дворе изношенные сети ЖКХ, прежде чем ставить лавочки, качели и тренажёры. Параллельно с обустройством двора в прилегающих многоэтажках шёл капитальный ремонт.

Интересна история двора, который объединяет шесть многоэтажек в границах улиц Исетской, Каменской, Алюминиевой и Бугарева. Инициативные жильцы этих домов так хотели благоустройства, что обратились прямиком в приёмную к губернатору Евгению Куйвашеву. Люди рассказали, что в одном из домов в годы Великой Отечественной войны жил детский писатель Анатолий Алексин. И пожаловались: «проезды, газоны, ливневая канализация, освещение, парковка, детская площадка – всё требует обновления».

Во время визита в Каменск-Уральский губернатор лично побывал в этом дворе и велел властям помочь жильцам с оформлением документов. В итоге проект благоустройства двора успешно вошёл в программу на этот год. В память об Анатолии Алексине во дворе установят именную скамейку. Уже появилась идея организовать там Алексинские чтения.

Помимо этого в городе планируется благоустроить дворы по улицам Челябинская, 5 – Дзержинского, 91, улице Суворова, 28 и 30 и другие.

Для периферии – слишком дорого

Постепенно дворы благоустраиваются в Краснотурьинске, Новоуральске, Ирбите, Асбесте и других территориях области. Но количество их значительно меньше – по одному-два в год. Власти муниципалитетов связывают это с ростом затрат жителей на проекты.

– Ещё пять лет назад доля софинансирования со стороны собственников составляла всего один процент, и мы обустроили шесть дворовых территорий, – говорит замглавы администрации Краснотурьинска Александр Катаев. - В 2019 году доля софинансирования была уже пять процентов, мы выбрали для благоустройства три больших двора, но жители одного из домов на общем собрании отказались от работ: слишком дорого для них. Сейчас жильцы должны оплатить не менее 20 процентов. И ни одной заявки от жильцов и управляющих компаний нет.

В Асбесте последний двор благоустроили в 2020 году. Жильцы дома №26 на улице Королёва пожаловались в администрацию на ужасное состояние территории, но тратить на него личные средства не захотели. В итоге мэрия обратилась за помощью к спонсорам, и двор привели в порядок. Но таких примеров по области – единицы.

Есть и ещё одна причина – нежелание жителей тратить личное время на подготовку проекта. Одно дело, когда тебе приносят уже готовый проект со всеми сметами и просят только проголосовать, а другое – создать собственный с нуля. Грамотно оформить документы, всё рассчитать, обойти соседей, собрать инициативную группу, которая будет не просто кричать и требовать, а реально работать над общей задачей.

– Оптимальный вариант – реализовывать проект в тандеме с управляющей организацией, – рассказал руководитель управляющей компании «Наш Дом» в Первоуральске Антон Кропотин. – Когда мы благоустраивали двор для домов 48 а и 48 б на улице Трубников, я взял на себя поиск проектировщика и работу с проектом. Не стал «загружать» жильцов и сложными финансовыми расчётами – благоустройство было оплачено за счёт экономии уже имеющихся средств, собранных на содержание жилья. После благоустройства работы во дворе не закончились. В ближайшее время будем ставить в нём камеры видеонаблюдения. Теперь с жильцами дома надеемся пройти конкурс проектов инициативного бюджетирования с проектом благоустройства аллеи, расположенной вдоль дома: проект уже готов. Кроме того, планируем благоустроить ещё две дворовые территории.

Как попасть в программу 1. Собрать инициативную группу. Она организует общее собрание собственников и будет контролировать реализацию идеи на всех последующих этапах. Если двор общий для нескольких домов, в инициативной группе должны быть представители всех домов. 2. Подготовить дизайн-проект будущего двора. Это можно сделать как с помощью управляющей компании – она поможет найти подрядчика, – так и самим. 3. Утвердить дизайн-проект на общем собрании собственников жилья – «за» должны проголосовать не менее двух третей жителей дома. 4. Подать в специальную районную комиссию заявку на благоустройство. К ней необходимо приложить протокол общего собрания собственников, дизайн-проект благоустройства двора, смету и решение о денежном участии собственников. 5. Пройти отбор в программу на муниципальном и областном уровнях. 6. Проконтролировать работу подрядчиков (гарантия на работы составляет не менее 3 лет). Проконсультироваться по участию в программе можно в профильных отделах районных и городских администраций.

Как рассчитать сумму затрат Допустим, проект благоустройства двора стоит 5 млн рублей. Из них 1,5 млн – стоимость минимального перечня работ (скамейки, урны, освещение) и 3,5 млн – дополнительные работы (игровая площадка, парковка, газон). Значит, жильцы должны оплатить минимум 75 тысяч рублей (5 процентов) за основные работы и 700 тысяч (20 процентов) – за дополнительные. Эти суммы раскидываются на всех собственников жилья, чей двор благоустраивается. То есть чем больше домов, тем меньше расходы.

Статистика По данным областного минЖКХ, в 2018 году в Свердловской области были благоустроены 102 дворовые территории, в 2019 году – 163, в 2020-м – 106, в 2021-м – 115.

Где самые необычные дворы В Каменске-Уральском во дворе дома на Добролюбова, 1 в 2018 году установили светильники на солнечных батареях. Проект вошёл в федеральный реестр лучших муниципальных практик.

В Бисерти в 2018 году во дворе дома на улице Ленина, 63 сделали скалодром.

В частном секторе Карпинска, на улице Огородной в 2020 году появился детский городок с игровыми комплексами, баскетбольной площадками и верандой для настольных игр. Инициатором строительства выступил местный предприниматель.