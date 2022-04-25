Разделяй и выбрасывай

Пункт раздельного сбора отходов в Сысерти, открывшийся в этом году: жители могут выбросить шесть видов мусора в специальные «окошки». Фото: газета "Маяк"

Два года назад в Свердловской области начали эксперимент по раздельному сбору мусора. В четырех муниципалитетах – Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске – установили контейнеры для отходов, которые пригодны для переработки и которые переработать невозможно. Сегодня такая система дуального сбора мусора действует более чем в 40 уральских территориях, но, как выяснила «ОГ», жители не спешат ею пользоваться.

До 2019 года сортировка мусора в России, увы, практически отсутствовала. А в 2019 году в стране стартовала экологическая реформа, полномочия по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) передали региональным операторам, и в коммунальных квитанциях у жителей появилась отдельная графа за вывоз мусора. Как пояснял министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, главная задача реформы – сократить количество отходов, вывозимых на полигоны. ТКО нужно максимально перерабатывать, в особенности пластик, бумагу, картон и стекло. Для этого в регионе будут построены несколько новых мусоросортировочных комплексов.

Чтобы ускорить процесс переработки и снизить нагрузку на окружающую среду, уральцам нужно научиться сортировать мусор по разным контейнерам – прежде чем он отправится на полигон. Во всех цивилизованных странах сегодня так и происходит. В итоге в области была запущена система дуального сбора отходов, и первыми участниками эксперимента стали Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск и Алапаевск.

В этих городах, вместо «всеядных» баков на контейнерных площадках, поставили контейнеры двух видов. Первые – для так называемых «сухих» отходов, которым можно дать вторую жизнь (бумага, пластик, картон, полиэтилен, металл и стекло). Спецтехника выво-зит их содержимое на мусоросортировочный комплекс, где их разделяют по видам и отправляют на переработку. Вторые баки – для «влажных» отходов, которые сразу отправляются на мусорный полигон. Различить баки можно по цвету и специальным наклейкам.

– Решить задачи экологической реформы только путем ликвидации стихийных свалок невозможно. Чтобы изменить ситуацию, нужно кардинально пересмотреть подход к утилизации мусора. Для этого в регионе вводится двухступенчатая система разделения ТКО. Она будет действовать на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, а также на мусоросортировочных линиях. Это даст положительный эффект, – говорит замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

– Пластик растворяется на полигоне не менее 100 лет. При разложении он выделяет диоксин, загрязняя почву. А картон разлагается минимум 6 лет. Вместо того чтобы дать отходам вторую жизнь, мы десятилетиями накапливали их, сваливая всё в большие кучи. А теперь их уже не рассортируешь. Наконец-то власти обратили внимание на эту проблему, – комментировал «ОГ» председатель областного отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин.

Нет стимула для сортировки

Сейчас контейнеры длядуального сбора отходов установлены в Арамиле, Верхней Пышме, Сысерти, Берёзовском, Талице, Рефтинском, Полевском, Верхнем Тагиле и других муниципалитетах. Но, как признаются региональные операторы по обращению с ТКО, жители не слишком активно сортируют мусор. Так, в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что на данный момент получается отбирать не более шести процентов полезных фракций. В пресс-службе ТБО «Экосервис» заявили, что эта цифра еще меньше – около двух процентов.

Регоператоры говорят, что людям нужно время, чтобы привыкнуть к новой системе. Между тем сами уральцы называют другую причину.

– Идея делить мусор на «сортируемый» и «несортируемый» сама по себе неудачная. Это полумера, которая создает иллюзию решения проблемы, – говорит жительница дома по улице Садовой в Арамиле Наталья Рудькова. – На нашей контейнерной площадке в бак для сортируемых отходов часто летит все подряд: по содержимому и не отличишь, где какой. Много стек-лобоя, который загрязняет все остальные отходы, – как их потом очищать от осколков? Не все изучают памятку и кладут в бак неразрешенные, но, на их взгляд, пригодные к переработке отходы – старые резиновые сапоги, черенок от лопаты, грязный контейнер с остатками торта.

– Для меня главная причина – отсутствие мотивации, – объясняет екатеринбуржец Валерий Колесников. – Раньше делил мусор по двум контейнерам, теперь перестал это делать. А смысл? Независимо от того, делаю я это или нет, цифра в моей платежке не меняется. Как платил 127 рублей, так и плачу.

Слишком много бюрократии

В Екатеринбурге жильцы дома № 60 по улице Уральской, к которому раньше носили мусор со всей округи, решили таки сэкономить на отходах и построили в своем дворе закрытую контейнерную площадку. Внутри – два контейнера для «влажных» отходов (один заполняют жильцы, второй – организации, расположенные в доме), отдельные контейнеры для ПЭТ-бутылок и металла и отсек для макулатуры. На внутренней стороне двери висит ящик для сбора использованных батареек – их отвозят в один из городских торговых центров. Крупногабаритный мусор каждый вывозит за свой счет. Порядок в коллективной кладовке поддерживает дворник, он же сигнализирует мусорщикам, что пора забрать вторсырье.

– Заниматься раздельным сбором выгодно – мы платим не по нормативу, а по факту, – рассказывает председатель правления ТСЖ-200 (обслуживает дом. – Прим. авт.)Олег Бормотов. – За день жильцы 98 квартир производят меньше одного кубометра мусора. В итоге при тарифе 127 рублей за человека у меня выходит 160 рублей за семью из трех человек. Сейчас уже из других городов – Перми, Челябинска – звонят мне и спрашивают, как перейти на раздельный сбор.

Правда, по словам Бормотова, прежде чем добиться этого, жителям пришлось изрядно попотеть. Самим придумывать проект, закупать материалы, делать освещение и систему видеонаблюдения, заключать договоры на обслуживание площадки. Плюс электронные ключи – каждому жильцу – чтобы открывать её. На всё про всё у жильцов ушло 250 тысяч рублей.

Такую же систему внедрили в ТСЖ «Прогресс» из Компрессорного поселка. Но таких примеров по области – единицы. Не каждый согласится довести дело до ума: это и намного дороже, и сложнее в плане организации, говорят екатеринбуржцы.

Председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко подчеркивает: регоператор ввозит мусор по тарифу, поэтому на экономию в платежах можно рассчитывать, обратившись к альтернативной компании, которая готова оплачивать первичную сортировку отходов жильцами, а сами отходы рассматривает как ценный вторичный ресурс, будущее сырье для переработки.

Мало переработчиков

На ситуацию с раздельным сбором мусора влияют и перерабатывающие предприятия. В Свердловской области достаточно компаний по переработке стекла, пластика, металла, древесины, но сотрудничают они в основном с юридическими лицами. Тех, кто работает напрямую с «физиками», можно по пальцам сосчитать. К примеру, компания «Уралвторма», куда жители могут сдать макулатуру – книги, газеты и журналы.

– Принимаем и организации, и обычных граждан. Материально их поддерживаем – платим от 5 рублей и выше за каждый килограмм, – говорит генеральный директор компании Андрей Таганкин.

У фирмы 19 пунктов приёма, и все они расположены в Екатеринбурге. Что делать тем, кто не живёт в уральской столице и не имеет таких пунктов на своей территории?

– Приходится возить в Екатеринбург, машину заказывать, – делится жительница Дегтярска Марина Крапивина. – У нас небольшой офис, но бумаг и газет скапливается много. Не выбрасывать же их на мусорку? Трижды в год и вывозим.

Любопытную историю рассказала жительница Нижнего Тагила Майя Самойлова. Женщина регулярно отвозит отходы на переработку в Екатеринбург – в «Немузей мусора».

– Пустые банки, бутылки, пластиковые упаковки складываем в один большой мусорный пакет, который хранится на балконе. Перед поездкой в Екатеринбург разбираем его – много времени не нужно. Стекло удобнее отвозить в «МЕГУ» – в «Немузее мусора» его принимают в специальные дни. В Нижнем Тагиле таких мест нет, а идею организовать раздельный сбор отходов мои соседи по дому не поддержали.

Иллюстрация: Максим Смагин

У вторсырья нет рынка

По словам руководителя Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергея Литвиненко, сегодня региону нужно уходить от привычной, линейной схемы экономики: потребление – производство отходов – выбрасывание. Нужна экономика замкнутого цикла, где максимальное количество ТКО должно превращаться во вторсырьё, перерабатываться и использоваться повторно. Другими словами, отходы должны стать ценным продуктом, который нужно вовлекать в экономический оборот.

Для этого нужно расширять сеть приёма вторсырья, чтобы жители сортировали мусор тщательнее. И ограничиваться только двумя видами контейнеров в этой ситуации не стоит.

– В январе в Сысерти мы запустили мобильный пункт приема сортируемых отходов, который курсировал по городу, – рассказывает Сергей Литвиненко. – Эксперимент был признан успешным: за месяц жители сдали туда около 9 тонн вторсырья. В марте открыли уже стационарную точку и не прогадали: в контейнеры отправили около 1,5 тонны картона, почти 3 тонны стекла и около 300 килограммов пластика (по объемам это как небольшой школьный класс).

Сейчас переработчики устанавливают контейнерные площадки для многофракционного сбора мусора и на общественных территориях. Силами екатеринбургской компании "СП-Экология" они уже появились в уральской столице: жилых комплексах «Clever park», «Мечта», «Огни Екатеринбурга», возле здания Управления железной дороги. В ближайшее время многофракционный сбор ТКО запустят в Кашино (Сысертский район), Реже.

Недавно Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО заключил официальное соглашение о сотрудничестве с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. «В соответствии с Указом Президента РФ к 2030 году необходимо обеспечить переработку половины образуемых твёрдых коммунальных отходов. Выполнение поставленной задачи возможно только при наличии предприятий, осуществляющих утилизацию полезной фракции, извлекаемой из коммунальных отходов. Для Свердловской области необходимо не менее 600 тысяч тонн соответствующих мощностей. Соглашение с Союзом отходоперерабатывающих предприятий в Уральском федеральном округе будет этому способствовать» – цитирует министра Николая Смирнова официальный сайт ведомства.

Как организовать дуальный сбор отходов в многоквартирном доме Обратиться в УК/ТСЖ/ТСК с просьбой организовать раздельный сбор отходов.

Управляющая организация направляет заявку региональному оператору. Срок ее рассмотрения — 15 рабочих дней. За это время специалисты обследуют контейнерную площадку и определят, можно ли организовать на ней раздельный сбор.

Провести собрание собственников жилья и оформить это решение в виде протокола («за» должны проголосовать не менее 50 процентов жильцов).

УК (ТСЖ/ЖСК) направит протокол общего собрания регоператору, после чего площадку оборудуют контейнерами под сортируемый мусор и внесут в график вывоза таких отходов.

Как организовать раздельный сбор отходов в многоквартирном доме и перейти на оплату вывоза мусора по факту, а не по нормативу Провести общее собрание собственников жилья.

Получить согласие регионального оператора на организацию раздельного сбора отходов на контейнерной площадке (согласно постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.).

Оборудовать площадку необходимым количеством контейнерного оборудования и обеспечить ее закрытость.

Согласовать с местной администрацией внесение изменений в реестр контейнерных площадок. ВАЖНО: В многоквартирных домах переход на фактическое накопление возможен только в том случае, если есть техническая возможность учета объема ТКО: для жилых и коммерческих помещений установлены разные контейнеры.

Деньги из мусора В Швеции утилизируется 99 процентов бытовых отходов. Шведы научились эффективно превращать мусор в энергию: почти половина отходов в стране после тщательной сортировки сжигается. Контейнеры для раздельного сбора мусора стоят прямо возле домов. Разные фракции вывозят в разные дни недели. За вывоз мусора из одного контейнера шведы платят около 2000 шведских крон в год (200 евро). В каждом населённом пункте есть экостанции, которые принимают опасный мусор (химикаты, батарейки, лампы). Просроченные лекарства можно сдать в аптеку. Крупногабаритные отходы выбрасывать возле дома запрещено – их сдают в специальные пункты приёма, которые расположены в шаговой доступности.

утилизируется 99 процентов бытовых отходов. Шведы научились эффективно превращать мусор в энергию: почти половина отходов в стране после тщательной сортировки сжигается. Контейнеры для раздельного сбора мусора стоят прямо возле домов. Разные фракции вывозят в разные дни недели. За вывоз мусора из одного контейнера шведы платят около 2000 шведских крон в год (200 евро). В каждом населённом пункте есть экостанции, которые принимают опасный мусор (химикаты, батарейки, лампы). Просроченные лекарства можно сдать в аптеку. Крупногабаритные отходы выбрасывать возле дома запрещено – их сдают в специальные пункты приёма, которые расположены в шаговой доступности. В Норвегии мусор у населения принимают в пакетах разных цветов (по виду отходов). Бесплатные пакеты можно найти в любой городской администрации или в супермаркетах.

мусор у населения принимают в пакетах разных цветов (по виду отходов). Бесплатные пакеты можно найти в любой городской администрации или в супермаркетах. В Германии селективный сбор мусора существует с 1990 года. На потребителей возложена обязанность сортировать свои отходы и сдавать их в разные контейнеры. За вывоз вторсырья платить не нужно, оплачивается только вывоз смешанных отходов. За нарушение правил сортировки мусора предусмотрены штрафы. Например, выброшенный мусорный пакет будет стоить около 30 евро, выброшенный холодильник – около 500.

селективный сбор мусора существует с 1990 года. На потребителей возложена обязанность сортировать свои отходы и сдавать их в разные контейнеры. За вывоз вторсырья платить не нужно, оплачивается только вывоз смешанных отходов. За нарушение правил сортировки мусора предусмотрены штрафы. Например, выброшенный мусорный пакет будет стоить около 30 евро, выброшенный холодильник – около 500. В Австралии введён дуальный сбор мусора. В многоквартирных домах, как правило, есть мусоропровод для общих и контейнеры внизу для перерабатываемых отходов. Крупногабаритный хлам принимают в специальных пунктах, батарейки и аккумуляторы можно сдать в магазины бытовой техники.