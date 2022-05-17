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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 мая 2022, 09:17

В Екатеринбурге локализовали утечку воды на Космонавтов

выход воды

Опрессовки проводятся для выявления слабых мест на тепловых сетях. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в результате опрессовок, стартовавших накануне, произошел выход воды на улице Космонавтов. На данный момент утечка локализована.

Рано утром в местных СМИ появилась информация, что на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Ломоносова "хлещет кипяток". Данную информацию в пресс-службе филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" опровергли, сообщив, что произошла не авария, а выход воды. При этом не горячей, а холодной.

"Областной газете" также уточнили, что утечку сразу же локализовали. К полному устранению всех повреждений в городе бригады приступят после завершения первого этапа опрессовок.

Кстати, при обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта сообщить о случившемся можно по телефону 005 (222-3-005).

Добавим, диагностика теплотрасс — мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Областная газета Свердловской области

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