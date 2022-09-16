Запуск тепла стартовал в 81 свердловском муниципалитете

Регион тщательно подготовился к отопительному сезону. Фото: Алексей Кунилов

В городах Среднего Урала начали включать отопление. Запуск тепла стартовал в 81 муниципалитете, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уже подключены 37% жилья и 61% социальных объектов региона. Батареи в домах и зданиях нагреваются по графику. Из 1 500 котельных работать начали 1 021.

"По области отапливается 3 560 объектов социальной сферы, в том числе 710 школ, 1 108 детских садов, 666 медицинских учреждений, 650 учреждений культуры, 106 интернатов, 410 прочих учреждений социальной сферы", – информирует министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министра, регион тщательно подготовился к отопительному сезону, тепло в домах и во всех остальных зданиях должно появиться к 1 октября.

Напомним, в детских садах и школах Екатеринбурга отопление начали подавать с 12 сентября.