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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2022, 11:13

Запуск тепла стартовал в 81 свердловском муниципалитете

  Валерия Белякова
Котельная

Регион тщательно подготовился к отопительному сезону. Фото: Алексей Кунилов

В городах Среднего Урала начали включать отопление. Запуск тепла стартовал в 81 муниципалитете, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уже подключены 37% жилья и 61% социальных объектов региона. Батареи в домах и зданиях нагреваются по графику. Из 1 500 котельных работать начали 1 021.

"По области отапливается 3 560 объектов социальной сферы, в том числе 710 школ, 1 108 детских садов, 666 медицинских учреждений, 650 учреждений культуры, 106 интернатов, 410 прочих учреждений социальной сферы", – информирует министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министра, регион тщательно подготовился к отопительному сезону, тепло в домах и во всех остальных зданиях должно появиться к 1 октября.

Напомним, в детских садах и школах Екатеринбурга отопление начали подавать с 12 сентября.

Областная газета Свердловской области

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