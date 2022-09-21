Фонд капремонта Свердловской области запускает горячую линию для пенсионеров

Она будет работать 22, 29 сентября, а также 6 октября. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области запускается горячая линия для пожилых граждан, желающих получить консультацию по начислениям, порядку получения компенсаций и проведению капитального ремонта в доме. Она будет работать 22, 29 сентября, а также 6 октября.

Горячая линия будет работать по четвергам с 9:00 до 17:00. Телефон: 8 912 65-066-74. По мнению представителей Фонда, отдельный телефон для пенсионеров позволит им оперативно получить консультацию и ответы на вопросы о капремонте.

Ежедневно в свердловский Фонд капремонта поступает около 120-150 звонков, а в 2021 году специалисты ответили почти на 39 тыс. обращений. Около 50% из них связаны с вопросами оплаты взносов на капитальный ремонт, начислениями и розыском платежей. Примерно 15-20% звонков — о выполнении ремонта и порядке оформления протоколов общих собраний собственников. Остальные звонки касаются вопросов о технологии производства работ, сметной документации и организации процесса ремонта, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

Телефоны горячей линии Фонда для всех свердловчан — 8 800 300-80-88, (343) 287-54-54 — доступны с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00 и в пятницу с 8:00 до 17:00.

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