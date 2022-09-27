Восемь свердловских муниципалитетов получат дополнительные средства на благоустройство

Свердловские города получат 160 миллионов рублей на завершение проектов благоустройства. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области восемь муниципалитетов получат 160 миллионов рублей в качестве дополнительных средств на благоустройство. Транш выделят из федерального бюджета победителям конкурса "Формирование комфортной городской среды".

Дополнительное финансирование потребовалось из-за удорожания строительных материалов, оборудования и стоимости работ, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 9,9 миллиона рублей получит Красноуфимск, где необходимо завершить благоустройство улицы Советской, центральной площади и пешеходной зоны по Мизерова. Богдановичу выделят 3 млн рублей на окончание работ в парке культуры и отдыха. В Верхнюю Пышму направят 4,4 миллиона рублей, там приведут в порядок "Манин парк" .

Невьянск ожидает перечисление 42,3 млн рублей, там обустраивают набережную вдоль улицы Советской. Полевской получит 42 миллиона рублей, которые потратят на благоустройство территории по улице Коммунистической от площади Ленина до улицы Декабристов. Крупное поступление ждут в Верхней Туре – 31,3 млн рублей. Средства уйдут на изменение набережной от центральной городской площади до улицы Молодцова. В Лесном оборудуют новую парковую зону в пятом микрорайоне, на эти цели городу выделят 12 миллионов. По-другому станет выглядеть акватория реки Турья в Краснотурьинске, на проект благоустройства предусмотрена сумма 14 млн рублей.

Распоряжение о выделении дополнительного финансирования Свердловской области 28 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Во всероссийском проекте "Формирование комфортной городской среды" на конкурсной основе с 2018 года участвуют города с населением до 100 тысяч человек. На Среднем Урале по инициативе главы региона Евгения Куйвашева с 2022 года в областную программу включены не только города, но и сельские поселения. Финансируются проекты благоустройства из регионального и местных бюджетов.

"Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах", – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, по итогам VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023–2024 годы победили шесть свердловских муниципалитетов.