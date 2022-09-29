Операторы капремонта в регионах РФ будут контролироваться государством

Данное решение усилит контроль за регоператорами, улучшит качество жизни людей и снизит стоимость коммуналки. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государственные жилищные инспекции получат право контролировать работу региональных операторов капремонта. Этот документ необходим для реализации действующих норм Жилищного кодекса.

Согласно новому порядку контроля, представители инспекций должны будут составить план-график проверок того, как организован капремонт в регионах и соблюдают ли подрядчики действующие нормативы. Также инспекторы смогут привлекать экспертов строительного надзора для подробного анализа проводимых работ.

Данное решение усилит контроль за регоператорами, улучшит качество жизни людей и снизит стоимость коммуналки, сообщили на сайте правительства.

Использование энергосберегающих технологий позволит снизить платежи за отопление почти на 30%. При этом жители квартир в отремонтированных домах увидят выгоду от энергоэффективных технологий уже через месяц после окончания капремонта.

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