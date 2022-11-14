В Арамиле появятся очистные сооружения нового поколения

Новые очистные сооружения будут построены по мировым стандартам с использованием российского оборудования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Арамиле заложили первый камень в строительство новых современных очистных сооружений. Стоимость проекта оценивается в 2,1 миллиарда рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Часть средств — 1,6 миллиарда — привлекли через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная сумма на возведение крупного инфраструктурного объекта предоставлена Фондом национального благосостояния страны. Заявку на выделение средств подавал глава региона Евгений Куйвашев.

"Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках "инфраструктурного меню". Его суммарная стоимость составляет около 2 миллиардов рублей. Обновить канализационную структуру за счет только бюджетных средств было бы очень тяжело, так как требуется большой объем инвестиций. А здесь благодаря заявке, поддержанной Евгением Куйвашевым, мы получили деньги под 3% годовых на 15 лет — это позволит построить объект", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сегодня действующая система канализации в Арамиле не отвечает современным технологическим требованиям. Новые очистные сооружения будут построены по мировым стандартам с использованием российского оборудования. Объект рассчитан на переработку сточных вод объемом до 5 тысяч кубометров в сутки.

"Эта производительность полностью обеспечит потребности Арамиля не только на сегодняшний день, но и на перспективу, выведет город на новый экологический уровень, позволит стабильно обеспечивать горожан качественными коммунальными услугами", — отметил генеральный директор АО "Водоканал Свердловской области" Андрей Пипко.

Напомним, ранее стало известно, что Средний Урал дополнительно получит 10 млрд рублей на догазификацию региона.