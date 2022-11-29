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Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 ноября 2022, 12:44

В Нижней Туре вернули отопление после устранения коммунальной аварии

  Валерия Белякова
Ремонт трубопровода

На тепловых сетях Нижней Туры обнаружили дефект, который пришлось оперативно устранять. Фото: Павел Ворожцов

В Нижней Туре восстановили теплоснабжение в жилых домах после ликвидации коммунальной аварии на сетях. Ранее на трубопроводе диаметром 500 миллиметров был обнаружен дефект, информацию "Областной газете" подтвердили в администрации Нижнетуринского городского округа.

"С 2:00 до 3:00 28 ноября проводился ремонт трубопровода. Было задействовано 6 единиц техники и 15 специалистов. Теплоснабжение было восстановлено", — рассказал "Областной газете" и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа Сергей Сотников.

Сколько именно домов попали под ограничение теплоснабжения, в администрации Нижней Туры не уточнили. Ранее жители жаловались в социальных сетях на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах.

В ПАО "Т Плюс", обслуживающей тепловые сети городского округа, пояснили, что подключение потребителей началось ночью 29 ноября. Отопление должно было появиться во всех зданиях.

"Если где-то нет тепла, просим обращаться в жилищные организации, обслуживающие дом (УК, ТСЖ)", — объяснили в компании.

Там добавили, что тепловые сети в Нижней Туре перешли к ПАО "Т Плюс" в 2020 году в рамках концессионного соглашения. На тот момент изношенность сетей составляла 90%. Компания сконцентрировала внимание на ремонте, реконструкции и замене ветхих трубопроводов.

Напомним, ранее коммунальная авария случилась в Екатеринбурге, на улице Московской прорвало трубу холодного водоснабжения.

Областная газета Свердловской области

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