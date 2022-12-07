В Екатеринбурге предотвратили 15 возможных взрывов бытового газа

В Екатеринбурге газовики ежегодно проверяют газовое оборудование в домах и учреждениях. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году газовики Екатеринбурга предотвратили 15 потенциальных взрывов бытового газа. Об этом на пресс-конференции сообщил главный инженер АО "Екатеринбурггаз" Иван Паслер.

"В этом году более 15 угроз взрыва было по Екатеринбургу. Это непосредственно те заявки, которые несут потенциальную угрозу и опасность. Но благодаря быстрым и слаженным действиям спецслужб и сотрудников аварийно-диспетчерской службы Екатеринбурггаза эти ситуации были локализованы", — отметил Иван Паслер.

По данным екатеринбургских газовиков, в этом году к ним поступило более 7 000 аварийных заявок, из них 937 касались утечки газа. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. В газовой компании пояснили, что в 2022 году они выявили 45 000 нарушений в работе газового оборудования, установленного в домах и организациях города.

"Наблюдается тенденция по увеличению заявок на проверки газового оборудования. По сравнению с 2021 годом заявок стало больше на 10 %", — уточнил главный инженер газовой компании.

В свердловском главке МЧС отметили, что в 2022 году они провели 3 268 рейдов по проверке газового оборудования.

"Хочу добавить, что запрещается эксплуатация неисправного и не прошедшего техническую проверку газового оборудования. Запрещено использовать в жилых помещениях газовые баллоны объемом больше 5 литров. Также нельзя газовые баллоны объемом меньше 5 литров размещать в жилых помещениях рядом с нагревательными элементами", — сказал государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Андрей Ушаков.

Ранее взрыв бытового газа был зафиксирован в жилом доме Нижневартовска (ХМАО — Югра). Предположительной причиной происшествия стала неправильная эксплуатация газового баллона в одной из квартир.

Свердловчанам напомнили о мерах предосторожности при использовании газа.