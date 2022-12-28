В Ревде запустили в работу новый газопровод

Новый газопровод в Ревде построили за несколько месяцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Возможность подключиться к газу появилась у 99 жильцов частных домов Ревды, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Проект реализуется в соответствии с поручениями Президента России по бесплатной газификации. Этот газопровод построен без привлечения средств жителей и бюджета, только за счет Единого оператора газификации. Заявки на газификацию здесь подали уже более 60 семей. Надеюсь, что в следующем году присоединятся остальные жители", — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Газопровод протяженностью 11 километров построили в Ревде за несколько месяцев. Его закольцевали с существующей газовой артерией. На все работы ушло больше 50 миллионов рублей.

"Социальная газификация — это по-настоящему грандиозный проект. Таких темпов газификации в стране не было со времен Советского Союза, с 70-х годов. В Ревде у нас реализуются несколько "газовых" проектов. Следующий мы запустим в конце января. В марте и в мае следующего года сдадим еще 8. Таким образом, мы создадим возможность подключения к газу всех жителей Ревды в ближайший год. Подавайте заявки, тогда во все дома ревдинцев придет тепло, комфорт и уют", — рассказал генеральный директор ГК "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.

Заявку на подключение к газу жители могут подать через портал Госуслуг.

Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году доступ к голубому топливу в Свердловской области будут иметь 90% жилых домов. Также в регионе для льготников до 100 тысяч рублей увеличена сумма компенсации затрат на покупку газового оборудования.

Напомним, до 2030 года на Среднем Урале на газ переведут угольные котельные 50 школ и больниц региона.