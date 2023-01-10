На Среднем Урале к 2024 году доступ к газу обеспечат для 71,1 тысячи домов

Подать заявку на догазификацию можно через порталы Госуслуг, Единого оператора газификации или в офисе газораспределительной организации. Фото: Алексей Кунилов

Евгений Куйвашев утвердил обновленный план развития газификации Свердловской области до 2030 года. Указом губернатора в график внесены еще 4,5 тысячи домов, которые получат возможность подключения к голубому топливу до конца 2024 года.

Всего к 2024 году в рамках обновленной версии плана доступ к газу обеспечат для 71,1 тысячи домов. Количество газифицируемых домов будет увеличено за счет расширения пропускной способности существующих газовых сетей, реконструкции и строительства новых станций распределения газа. На эти цели из разных источников финансирования запланировано выделить до 2030 года больше 30,5 миллиардов рублей, свыше 8,1 млрд рублей предусмотрены на 2023 год, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным областного министерства энергетики и ЖКХ изначально в план были включены 48 тысяч домов. Ускориться помогла программа социальной газификации, объявленная Президентом России.

"Программа газификации пользуется большим спросом у уральцев. Только за новогодние праздники к построенным сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов. Всего на сегодняшний день создана возможность для подключения более 50,5 тысяч домов", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подать заявку на догазификацию можно через порталы Госуслуг, Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ или в офисе газораспределительной организации. Узнать информацию об условиях и сроках технического присоединения, посмотреть очередь на подключение и рассчитать примерную стоимость работ в пределах своих земельных участков жители Свердловской области могут на сайте регионального минэнергетики и ЖКХ.

Напомним, по инициативе Евгения Куйвашева в регионе расширен список льготников, которые могут получить до 100 тысяч рублей компенсации по газификации.

Ранее новый газопровод запустили в Ревде. Возможность подключения к топливу появилась у 99 жилых домов.