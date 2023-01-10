Карпинску не дали замерзнуть

Фото: Александр Зайцев

Пришедшие в регион с началом нового года морозы стали настоящим испытанием для коммунальной инфраструктуры. Особенно это коснулось восточных и северных районов, где столбики термометров опускались ниже минус сорока градусов. В минувшее воскресенье из-за аварийной ситуации на теплосетях без отопления остались жители северной части Карпинска (а это, по сути, половина города). Благодаря слаженной работе городских властей и коммунальных служб аварию удалось оперативно устранить.

Как рассказал «ОГ» глава Карпинска Андрей Клопов, из-за сильной утечки воды в системе произошло отключение всех работающих котлов в котельной № 14, которая обеспечивает теплом северную часть города. Чтобы заменить вышедшее из строя оборудование, в тридцатиградусный мороз работу котельной пришлось полностью остановить на два часа.

Жители заметили, что батареи начали остывать уже ближе к вечеру. Также без отопления осталась школа № 2. В ЕДДС начали поступать звонки от жильцов многоквартирных домов на улицах Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская, пер. Школьный.

Коммунальные службы города на аварию отреагировали оперативно. Специалисты нашли, локализовали и отремонтировали поврежденный участок трубопровода, который и стал причиной инцидента. Как выяснилось, разрыв произошел на трубопроводе теплосети диаметром 89 мм, протяженностью 12 метров в двухтрубном исчислении. Параллельно был проведен ремонт оборудования в котельной, после чего ее перезапустили.

В устранении аварии приняли участие 20 специалистов и четыре единицы техники.

– Благодаря усилиям работников коммунальных служб котельную мы запустили оперативно, но очень много времени ушло на поиск утечки, которая визуально не проявлялась, – рассказал «ОГ» глава Карпинска Андрей Клопов. – Бригады работали весь день, только под утро, по адресу ул. Челюскинцев, 40, мы нашли эту утечку.

В соседнем Краснотурьинске была создана аварийная бригада, готовая выехать в Карпинск в случае необходимости, но город справился своими силами. Вчера тепло вернули во все дома и соцобъекты, попавшие в зону отключения.

В некоторых жилых домах батареи пока не нагрелись до нормативной температуры. Например, жительница дома на улице Ленина, 110 Татьяна Мелехина рассказала «ОГ», что сразу после отключения температура в квартире опустилась до пятнадцати градусов.

Андрей Клопов пояснил, что такие сбои могут возникнуть в связи с завоздушиванием системы отопления, когда воздушная пробка не дает теплоносителю циркулировать по трубам. Эта проблема решается спуском воздуха из системы. В течение нескольких дней она будет урегулирована – работники управляющей компании будут оперативно реагировать на такие проблемы. Также жители могут производить спуск воздуха из отопительной системы самостоятельно.

Комментарий – Из-за резкого похолодания последние несколько дней оказались непростыми для предприятий коммунального и энергетического комплекса области, но в целом они справились с этим вызовом успешно, – сообщил «ОГ» глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Инцидент в Карпинске был самым крупным за это время. Однако администрация города вместе с аварийными и коммунальными службами грамотно и оперативно справилась с ним, правильно технически и технологически расставив акценты в ходе выполнения работ. Это позволило максимально быстро устранить аварию и не допустить разморозку систем отопления в многоквартирных жилых домах и на социально значимых объектах.