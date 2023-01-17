В мэрии Екатеринбурга озвучили предварительный список парков для благоустройства

Из пяти парков екатеринбуржцам предстоит выбрать один для благоустройства в 2024 году. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге завершилось голосование среди горожан, которые выбирали парки для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2024 год.

Голосование длилось в течение месяца с 15 декабря 2022 года. В нем приняли участие 29 323 жителя, сообщила на брифинге председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По ее словам, больше всего голосов — 46% — набрал парк имени Чкалова.

"Он расположен в Чкаловском районе. Парк большой, был благоустроен очень давно, скорее всего, с началом застройки района. Парк поддерживается, там проводится уборка, но каких-то вложений серьезных там не было", — отметила Тамара Благодаткова.

43% проголосовавших отдали предпочтение парку 50-летия ВЛКСМ. Остальные голоса распределились между летним парком Уралмаша, бульваром по улице Титова и парком имени Энгельса.

"Мы определили срез тех объектов, которые хотят благоустроить горожане. В апреле и мае пройдет рейтинговое голосование, когда мы из этих пяти объектов должны выбрать один, который будет благоустроен в 2024 году", — резюмировала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге к началу 2026 года планируют благоустроить 31 дворовую территорию.