Евгений Куйвашев предложил сохранить мораторий на взносы за капремонт для новостроек

Депутаты свердловского Заксобрания обсудят вопрос взносов на внеочередном заседании. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области могут сохранить для жильцов новостроек трехлетний мораторий на оплату взносов за капремонт. Этот вопрос рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона на внеочередном заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, об этом "Областной газете" сообщил источник.

Напомним, нововведения в существующий порядок платы за капремонт в регионе планировали внести в связи с изменениями в Жилищном кодексе России, а также на основании методических рекомендаций федерального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагалось, что отсрочка от платежей жильцам новых домов будет предоставляться на полгода, а не на три.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил оставить трехлетний мораторий на оплату взносов за капремонт для владельцев жилья в новых домах.

Ранее Евгений Куйвашев предложил федеральным властям снизить тарифы на электроэнергию в Свердловской области.