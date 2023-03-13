В Бисерти на 100% выполнили программу Президента по социальной газификации

В Бисерти обеспечена возможность подключения 668 домов, все заявки находятся в работе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В поселке городского типа Бисерть на 100% выполнили программу догазификации. Голубым топливом обеспечены 810 домов, возможность подключения к газу есть у 668 домов.

"В рамках догазификации построены газораспределительные сети протяженностью более 5 километров по улицам Красных Борцов, Куйбышева, Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября, Бебикова, Западная, Речная. На финальном этапе техническую возможность для газификации получили еще 136 домовладений", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Строительство газораспределительных сетей велось по программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Свердловской области, реализация которой рассчитана на 2021–2030 годы. Начиная с 2016 года, в Бисертском городском округе возвели 9 объектов газораспределительной сети, их общая протяженность составила больше 85 км, сообщает департамент информполитики региона.

На газификацию было направлено 154,2 миллиона рублей, из них 131,4 миллиона рублей — средства регионального бюджета. 17,3 млн рублей на реализацию последнего этапа проекта выделил Единый оператор газификации "Газпром газификация".

По программе социальной газификации, объявленной Президентом России, газопровод до границ земельного участка проводится бесплатно. На Среднем Урале по поручению губернатора Евгения Куйвашева действуют льготы при подключении к газу.

Напомним, в Свердловской области по президентской программе газом обеспечили уже больше 25 тысяч жителей.