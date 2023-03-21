Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 марта 2023, 13:16

В поселок Березит и село Верхнемакарово проведут газ

Газовая труба

Для поселка Березит и села Верхнемакарово ведется проектирование газопроводов высокого давления. Фото: Павел Ворожцов

Отдаленные территории Екатеринбурга газифицируют в ближайшие годы. Уже сейчас ведется работа по проектированию газопроводов высокого давления, которые протянут в поселок Березит и село Верхнемакарово.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, основным приоритетом городских властей является газификация отдаленных территорий муниципалитета. По данным городского Управления ЖКХ, региональный оператор газификации принял в работу от екатеринбуржцев 1 783 заявки на подключение к газу, договоры о техническом присоединении заключены с 1 501 домовладельцем, газ запущен в 505 объектов.

Также главой Екатеринбурга Алексеем Орловым утвержден состав межведомственной комиссии, на которую возложены функции по организации газоснабжения населения. В нее вошли представители муниципалитета и газовой компании. Комиссия создана по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ее задача рассматривать и решать с учетом индивидуального подхода вопросы горожан, возникших при реализации программы догазификации.

Напомним, в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева до 250 тысяч рублей увеличена сумма субсидии при подключении к газу. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.03.2023, 14:58 / Общество
СвЖД сформировала специальные поезда для защиты путей от паводка
21.03.2023, 14:30 / Общество
Первое заседание попечительского совета фонда "Кампус" прошло под руководством Евгения Куйвашева
21.03.2023, 13:44 / Общество
В Екатеринбурге похититель велосипедов получил срок
21.03.2023, 13:26 / Общество
На Среднем Урале выявили 227 новых случаев COVID-19
21.03.2023, 13:16 / Общество
В поселок Березит и село Верхнемакарово проведут газ