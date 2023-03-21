В поселок Березит и село Верхнемакарово проведут газ

Для поселка Березит и села Верхнемакарово ведется проектирование газопроводов высокого давления. Фото: Павел Ворожцов

Отдаленные территории Екатеринбурга газифицируют в ближайшие годы. Уже сейчас ведется работа по проектированию газопроводов высокого давления, которые протянут в поселок Березит и село Верхнемакарово.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, основным приоритетом городских властей является газификация отдаленных территорий муниципалитета. По данным городского Управления ЖКХ, региональный оператор газификации принял в работу от екатеринбуржцев 1 783 заявки на подключение к газу, договоры о техническом присоединении заключены с 1 501 домовладельцем, газ запущен в 505 объектов.

Также главой Екатеринбурга Алексеем Орловым утвержден состав межведомственной комиссии, на которую возложены функции по организации газоснабжения населения. В нее вошли представители муниципалитета и газовой компании. Комиссия создана по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ее задача рассматривать и решать с учетом индивидуального подхода вопросы горожан, возникших при реализации программы догазификации.

Напомним, в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева до 250 тысяч рублей увеличена сумма субсидии при подключении к газу.