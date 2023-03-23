Свердловская ГИБДД потребовала от коммунальных служб обработать дороги противогололедным материалом

Ночью в Свердловской области прошел дождь и понизилась температура воздуха. Фото: Галина Соловьева

Госавтоинспекция Свердловской области вынесла предупреждение коммунальным службам о недопущении обледенения дорог, потребовав их обработки противогололедным материалом.

Сегодня утром в Свердловской области наблюдается сложная дорожная обстановка. Водители жалуются на скользкие дороги. Этому способствовали прошедший ночью дождь и понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Автомобилистов и пешеходов призывают проявлять осторожность. Водителям рекомендуется передвигаться с безопасной скоростью, а на сложных участках снижать ее до минимума, соблюдать дистанцию с впереди идущим транспортом и держать боковой интервал.

Пешеходам в ГИБДД напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь машины значительно увеличивается, жителям госавтоинспекторы советуют аккуратно пересекать проезжую часть, выходить на нее только после того, как поток машин встанет.

ГИБДД продолжает вести контроль за ситуацией на дорогах и их содержанием.

Напомним, в Екатеринбурге часть уборочной техники перевели на летний режим работы.