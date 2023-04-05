Свердловчане выберут объекты для благоустройства на 2024 год

Свердловчане сами могут выбрать, какую улицу или парк нужно привести в порядок в их городе. Фото: Павел Ворожцов

Уже с 15 апреля жители Среднего Урала смогут голосовать за городские пространства, которые, по их мнению, нужно благоустроить в следующем году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всероссийское онлайн-голосование стартует через 10 дней. Мероприятие организовано Минстроем и Минцифры РФ в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". Оно будет проводиться на единой платформе za.gorodsreda.ru.

Жители 54 населенных пунктов области должны будут выбрать территории, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок в первую очередь. Это скверы, набережные, улицы, аллеи и парки. Жители Кировграда смогут определить лучший дизайн-проект для одной из выбранных ранее территорий.

"Начиная с 2018 года, благодаря участию жителей, в Свердловской области благоустроено уже свыше 1 900 объектов. Красивые, уютные места отдыха горожан, современные спортивные и детские площадки появились во всех городах, а с 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева благоустройство приходит и в сельские населенные пункты. И при поддержке уральцев мы намерены не останавливаться на этом и продолжать работу в этом направлении", — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Проголосовать в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" можно будет одним из трех способов: на сайте 66.gorodsreda.ru, на сайте Госуслуг, через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование. Площадки, за которые в 2022 году отдали свои голоса 703 тысячи свердловчан, будут благоустроены уже в этом году.

Голосование продлится до 31 мая включительно.

Ранее "Областная газета" писала, что в регионе начался набор волонтеров для организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства.