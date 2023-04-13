Энергетики проверят исправность теплосетей в Екатеринбурге и Березовском

Ближайшая проверка теплосетей в Екатеринбурге и Березовском пройдет 25 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Испытания тепловых сетей максимальной температурой проведут энергетики в Екатеринбурге и Березовском. Ближайшая проверка состоится 25 апреля с 8:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Испытания проведут на магистральных и распределительных тепловых сетях в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, микрорайонах Ботанический, Синие Камни Екатеринбурга, а также в городе Березовском. На несколько часов вода во внутридомовые системы будет подаваться с повышенной температурой до 115 градусов. Это необходимо для того, чтобы оценить состояние трубопроводов, выявить участки, которые нуждаются в ремонте и реконструкции.

На время проведения испытаний отопление будет выключено в жилых домах с неисправными системами регулирования с 17:00 24 апреля до 16:00 25 апреля. Также будет ограничена подача горячей воды и тепла в детские и лечебные учреждения. Во всех остальных домах и зданиях системы отопления будут функционировать без ограничений.

На время испытаний коммунальные службы, МЧС, ГИБДД переводятся на особый режим работы. На дежурство выводятся оперативные бригады ЕТК.

Энергетики просят жителей соблюдать меры безопасности. На улице не стоит приближаться к местам парения, пытаться пройти по затопленным улицам. Также энергетики рекомендуют не оставлять машины вблизи люков, колодцев, наружных теплопроводов, чтобы исключить риск возможного повреждения во время проверки теплосетей. Жителям советуют активно проветривать квартиры для понижения температуры внутри помещений.

О случаях повреждениях на сетях необходимо сообщать по телефонам в Екатеринбурге: 005 (222-3-005) и 329-33-01.

Также ранее в администрации Екатеринбурга сообщили, что отопительный сезон завершится в городе примерно в середине мая.

Напомним, в Свердловской области утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие 2 года.