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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 апреля 2023, 16:14

За объекты благоустройства-2024 проголосовали больше 40 тысяч свердловчан

Набережная Верхней Туры

В голосовании участвуют 55 свердловских муниципалитетов. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области больше 40 тысяч жителей проголосовали за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году. Всего в отборе принимают участие 55 муниципалитетов, сообщает департамент информационной политики региона. 

Всероссийское онлайн-голосование проводится третий год подряд в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". Отбор стартовал 15 апреля, он будет длиться до 31 мая включительно на единой федеральной онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. 

"Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни", — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В голосовании принимают участие города и населенные пункты региона, где проживает от 20 тысяч человек. К отбору допускаются свердловчане начиная с 14-летнего возраста. 

"Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной Президентом, — в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту "Жилье и городская среда" уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысячи общественных пространств и 32,8 тысячи дворов. Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства", — заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей проявить активность и принять участие в голосовании, отметив значимость голоса каждого человека. 

"Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов. Уральцы всегда активно участвуют в онлайн-голосовании и знают, что от их выбора многое зависит. Ведь с 2018 года благодаря большой вовлеченности жителей региона у нас благоустроено 1 900 самых разных объектов. Это парки, скверы, набережные, дворы", — сказал Евгений Куйвашев. 

Проголосовать за один из проектов, представленных в списке муниципалитетов, можно на странице 66.gorodsreda.ru или в разделе "Общественное голосование" на портале Госуслуг. Помочь в голосовании свердловчанам готовы волонтеры, больше 2,5 тысяч добровольцев работают в крупных торговых центрах, парках, скверах. Отличить волонтеров можно по брендированной одежде. 

Первое Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по объектам благоустройства прошло в 2021 году. Участие в нем приняли 10 миллионов россиян, из которых больше 550 тысяч было уральцев. В 2022 году в голосовании участвовали 703 тысячи  жителей Свердловской области. 

Напомним, в Екатеринбурге в онлайн-голосовании лидирует летний парк "Уралмаш". 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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