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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 апреля 2023, 14:58

В Екатеринбурге и двух городах-спутниках с 16 мая стартуют опрессовки

Котельная

Опрессовки проведут в 4 этапа. Фото: Павел Ворожцов

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском. Опрессовки энергетики будут проводить в течение лета, ограничение горячей воды не предусмотрено, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Испытания трубопроводов пройдут в 4 этапа: 

  • с 16 по 19 мая,
  • с 6 по 9 июня,
  • с 18 по 21 июля,
  • с 8 по 11 августа.

Также летом будут проведен ремонт оборудования на Среднеуральской ГРЭС с 17 по 30 августа и на Ново-Свердловской ТЭЦ со 2 по 16 августа. При наличии технической возможности потребителей подключат к другим тепловым источникам, чтобы не лишать их горячего водоснабжения. 

Ремонт оборудования проводится для бесперебойного обеспечения отоплением и горячей водой зимой. 

Напомним, 25 апреля энергетики проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой в Екатеринбурге и Березовском. 

Областная газета Свердловской области

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