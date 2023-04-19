В Екатеринбурге и двух городах-спутниках с 16 мая стартуют опрессовки

Опрессовки проведут в 4 этапа. Фото: Павел Ворожцов

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском. Опрессовки энергетики будут проводить в течение лета, ограничение горячей воды не предусмотрено, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Испытания трубопроводов пройдут в 4 этапа:

с 16 по 19 мая,

с 6 по 9 июня,

с 18 по 21 июля,

с 8 по 11 августа.

Также летом будут проведен ремонт оборудования на Среднеуральской ГРЭС с 17 по 30 августа и на Ново-Свердловской ТЭЦ со 2 по 16 августа. При наличии технической возможности потребителей подключат к другим тепловым источникам, чтобы не лишать их горячего водоснабжения.

Ремонт оборудования проводится для бесперебойного обеспечения отоплением и горячей водой зимой.

Напомним, 25 апреля энергетики проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой в Екатеринбурге и Березовском.