Завершение отопительного сезона в Екатеринбурге пройдет постепенно

Отключение отопления в Екатеринбурге начнется с жилых домов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня отключение отопления началось в жилых домах, на очереди — социальные объекты.

"Будет все идти планомерно без нарушений гидравлического режима, с обеспечением и наладкой горячего водоснабжения", — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко на брифинге.

Он добавил, что отключение отопления пройдет в оперативном режиме, так как необходимо приступать к плановым ремонтам систем теплоснабжения. В этом году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 70 км тепловых сетей, 40 км сетей водоснабжения и канализации.

Также предстоит подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, больше 450 насосных станций, 3,5 тысячи километров тепловых сетей, 3,5 тысячи км водопроводных и канализационных сетей, более 8 тысяч км электросетей, тысячи километров газовых сетей.

В течение лета в Екатеринбурге будут проведены опрессовки, они пройдут в 4 этапа. Планируется, что гидравлические испытания проведут без отключения горячей воды. На некоторых участках будет использоваться новая роботизированная технология.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о сроках проведения опрессовок в Екатеринбурге в текущем году.