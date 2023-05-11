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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 мая 2023, 15:43

В государственной информационной системе ЖКХ зарегистрировались 220 тысяч уральцев

Жилые дома

За 2023 в систему ГИС ЖКХ поступило 34 тысячи обращений от свердловчан. Фото: Галина Соловьева

В государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ зарегистрировались 220 тысяч жителей Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона. 

Пользователи могут в онлайн-режиме получать информацию о ресурсоснабжающих организациях, любом доме, об управляющих компаниях и ТСЖ. Взаимодействовать с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, с органами власти различных уровней, ресурсоснабжающими организациями. 

Также свердловчанам доступны данные о тарифах, кроме этого, жители могут передать показания приборов учета, посмотреть начисления и оплатить счета, узнать график капитального ремонта дома, принять участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях, составить жалобу и многое другое. 

Через портал ГИС ЖКХ в 2022 году свердловчане подали 124 тысячи обращений, из которых 25 тысяч от граждан и 99 тысяч от организаций. За 2023 поступило 34 тысячи обращений (11 тысяч от граждан, 22 тысячи от организаций), рассказали в департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

В большинстве случаев обращения уральцев касались качества коммунальных услуг, работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На все жалобы в течение 30 дней были направлены ответы. Сейчас в системе ГИС ЖКХ Свердловской области, которая интегрирована с порталом Госуслуг, зарегистрированы:

  • 617 управляющих компаний, 
  • 1 622 ТСЖ,
  • 304 жилищных кооператива,
  • 502 ресурсоснабжающие организации.

Также имеются сведения о полумиллионе жилых домов региона.

Напомним, ранее в Свердловской области была утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Областная газета Свердловской области

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