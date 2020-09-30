Житель Екатеринбурга перевёл телефонным мошенникам 3,3 миллиона рублей

Доверчивый житель уральской столицы перевёл IT-аферистам 3,3 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжают орудовать телефонные мошенники. Доверчивый житель уральской столицы перевёл IT-аферистам 3,3 миллиона рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, телефонные мошенники звонят горожанам под видом сотрудников банков. Так, 26 сентября в городской отдел полиции № 8 обратился 55-летний мужчина. По словам заявителя, ему поступило смс-уведомление об одобренном кредите на 3 млн 330 тыс. рублей. Несмотря на то, что никаких займов мужчина не оформлял указанная сумма поступила на карту потерпевшего. После этого ему позвонили неизвестные, которые убедили перевести поступившие деньги на «резервные» счета и прислали подробную инструкцию, как это сделать. Мужчина выполнил указания и только потом сообразил, что стал жертвой мошенников.

Следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В последнее время в Екатеринбурге случаи телефонного мошенничества регистрируются достаточно часто. Ранее аферисты похитили у жительницы уральской столицы почти 900 тыс. рублей. Злоумышленники также представились потерпевшей сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов.