Второй похититель человека на ул. Шейнкмана в Екатеринбурге получил условный срок

Ринату Ахметову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении второго участника похищения мужчины на ул. Шейнкмана. Ринату Ахметову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд признал подсудимого виновным в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УКРФ).

Преступление, о котором идёт речь, было совершено утром 9 июля 2020 года на ул. Шейнкмана. Андрей Черепанов и Ринат Ахметов затолкали собственника одного из частных жилых домов в машину и вывезли его в неизвестном направлении. Позднее вечером потерпевший был найден живым. По его словам, похитители увезли его в лес и отпустили.

Как рассказали в пресс-службе СУ СР по Свердловской области, один из участников похищения был задержан вечером 10 июля в одной из квартир по ул. Черепанова. Затем следователям удалось выйти на след и второго подозреваемого.

По словам главы пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, к моменту проведения полицейской спецоперации, сообщник успел сбежать в Челябинскую область. Сыщики убедили его по телефону добровольно явиться в подразделение ОБОП.

В начале сентября Андрею Черепанову, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

На стадии судебных прений государственный обвинитель попросил для второго участника похищения наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока еще не вступил. В течение 10 дней прокуратура изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

На данный момент органами СКР продолжается расследование в отношении третьего фигуранта, который, по версии следствия, также имеет отношение к похищению человека.