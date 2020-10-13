Экс-замминистра экономики Свердловской области останется под домашним арестом ещё на месяц

Михаил Шилиманов останется под домашним арестом ещё на месяц — по 17 ноября 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Облсуд оставил в силе меру пресечения для бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Он останется под домашним арестом ещё на месяц — по 17 ноября 2020 года.

30 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Михаила Шилиманова, обвиняемого в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), по 17 ноября. В ответ на это адвокат экс-замминистра подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу.

Сегодня она была рассмотрена. Постановление суда первой инстанции было решено оставить без изменения, передаёт пресс-служба облсуда.

Напомним, 17 февраля Михаил Шилиманов был задержан вместе с гендиректором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Ранее в отношении экс-замминистра была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября. Кроме того, ему запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи и Интернет.