Суд на два месяца запретил Михаилу Меню покидать место жительства и пользоваться Интернетом

До 18 января 2021 года Михаилу Меню запрещается покидать место жительства дольше, чем на два часа. Фото: пресс-служба Кремля.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня, которому предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей. До 18 января 2021 года ему запрещается покидать место жительства дольше, чем на два часа.

Кроме того, ему запрещено пользоваться Интернетом, получать и отправлять корреспонденцию, а также общаться с определённым кругом лиц. Подразумевается, что обвиняемый не сможет ходить на работу. Следить за исполнением требований решения суда будет Уголовно-исполнительная инспекция, которая сможет в любое время суток, кроме ночи, проверить местонахождение Михаила Меня, в том числе с использованием спецсредств.

"Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия, его защитник просил разрешить Меню осуществлять трудовую деятельность. Отбывать меру пресечения назначено по месту фактического проживания - Московская область, Красногорский район, посёлок дачного хозяйства "Архангельское", - передаёт слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской ТАСС.

Адвокат обвиняемого планирует обжаловать решение суда.

Михаил Мень обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения"). По версии следствия, в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, Михаил Мень присвоил бюджетные средства в размере 700 млн рублей с помощью созданной им же преступной группировки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.