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Общество / Суды и криминал
27 ноября 2020, 19:09

Бывшего замглавы ФСИН РФ арестовали на два месяца

Валерий Максименко

Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, арестован до 25 января 2021 года. Фото: сайт ФСИН РФ.

Экс-замруководителя ФСИН РФ Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, арестован до 25 января 2021 года. Соответствующую меру пресечения вынес Басманный суд Москвы.

"Судом в отношении Максименко по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2021 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Уточняется, что адвокат обвиняемого просила о мере пресечения в виде домашнего ареста. Защита планирует обжаловать решение суда.

26 ноября Следственный комитет РФ задержал Валерия Максименко и предъявил ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Валерию Максименко грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2018 году обвиняемый организовал незаконное заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)". При этом Валерию Максименко было известно, что у строительной компании нет кадровых и производственных ресурсов для исполнения контрактов.

В результате его действий не была реализована ФЦП на 2018-2019 годы на сумму более 2,1 млрд рублей и не сданы в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Кроме того, строительная компания понесла ущерб в размере 189 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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