Суд отказался выпускать Дмитрия Лошагина из колонии

Осуждённый за убийство жены фотограф останется в колонии. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной суд отказал Дмитрию Лошагину в замене оставшегося срока на более мягкое наказание. Осуждённый за убийство жены фотограф останется в колонии.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, и вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства осуждённого о замене оставшегося срока на ограничение свободы на 3 года 25 дней.

Как сообщала «Областная газета», 7 декабря Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого за убийство жены фотографа о замене оставшегося наказания на более мягкое: ограничение свободы на 3 года 25 дней (именно столько оставалось сидеть Дмитрию Лошагину).

Прокуратура обжаловала это решение: свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал, поскольку свою вину осуждённый так и не признал, извинения потерпевшим не принёс. Кроме того, за время отбытия срока фотограф получил дисциплинарное взыскание.

Фотограф Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство жены в 2015 году. Сначала он отбывал свой срок в ИК № 54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию № 10 Екатеринбурга. На день рассмотрения в суде ходатайства, осуждённый провёл в местах лишения свободы 6 лет 9 месяцев.

В декабре 2019 года Дмитрий Лошагин уже пытался добиться смягчения неотбытой части наказания на более мягкое. Тогда Свердловский областной суд также отказался выпускать фотографа из колонии.