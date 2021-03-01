Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к году тюремного заключения

Парижский суд признал Николя Саркози виновным в совершении коррупционных действий и торговле влиянием. Фото: пресс-служба Кремля.

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в совершении коррупционных действий и торговле влиянием. Его приговорили к трём годам лишения свободы, один из которых он проведёт в тюрьме.

Как сообщает ТАСС, бывшего адвоката Николя Саркози Тьерри Эрзога и экс-судью Конституционного суда Жильбера Азибера, которые также проходили по этому делу, признали виновными в разглашении профессиональной тайны. Им, как и бывшему президенту Франции, назначили два года лишения свободы условно, и ещё один год тюремного заключения.

Национальная финансовая прокуратура требовала четыре года лишения свободы для всех троих подсудимых.

По данным стороны обвинения, Николя Саркози обещал помочь Жильеру Азиберу получить должность в княжестве Монако. Тот в свою очередь должен был предоставить бывшему президенту Франции конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи телефонных разговоров.

Сам Николя Саркози в суде свою вину отрицал, а его адвокаты требовали снять с подсудимого все обвинения, так как прослушивание телефонных разговоров является нарушением тайны следствия.

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