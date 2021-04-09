Суд по делу екатеринбуржца, погибшего при сопротивлении росгвардейцам, пройдёт в закрытом режиме

Суд по делу Владимира Таушканова, который погиб при сопротивлении Росгвардии в ночь на 1 июня 2020 года, пройдёт в закрытом режиме.
Адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей погибшего, на личной станице в Facebook разместил копию постановления суда. В документе указано, что причиной закрытия процесса является риск распространения медицинской тайны.
В своём сообщении адвокат говорит, что никто не подавал ходатайство о закрытом режиме. Также он задаётся вопросом, кому может навредить разглашение медсведений. Адвокат намерен просить об открытом заседании.
Также в постановлении сказано, что заседание назначено на 14 апреля 2021 года.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, мужчина, вооружённый ножом, украл четыре рулона обоев и скрылся у себя в квартире. В Росгвардии тогда сообщили, что Таушканов оказал вооружённое сопротивление при задержании сотрудниками СОБРа. В ходе этого противостояния екатеринбуржец был убит.
Через сутки после происшествия Следственный комитет организовал доследственную проверку. "ОГ" также сообщала, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение этой проверки.