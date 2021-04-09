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Общество / Суды и криминал
9 апреля 2021, 12:57

Суд по делу екатеринбуржца, погибшего при сопротивлении росгвардейцам, пройдёт в закрытом режиме

  Анна Митчина
Статуя Фемиды с весами

Заседание назначено на 14 апреля. Фото: Владимир Мартьянов.

Суд по делу Владимира Таушканова, который погиб при сопротивлении Росгвардии в ночь на 1 июня 2020 года, пройдёт в закрытом режиме.

Адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей погибшего, на личной станице в Facebook разместил копию постановления суда. В документе указано, что причиной закрытия процесса является риск распространения медицинской тайны.

В своём сообщении адвокат говорит, что никто не подавал ходатайство о закрытом режиме. Также он задаётся вопросом, кому может навредить разглашение медсведений. Адвокат намерен просить об открытом заседании.

Также в постановлении сказано, что заседание назначено на 14 апреля 2021 года.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, мужчина, вооружённый ножом, украл четыре рулона обоев и скрылся у себя в квартире. В Росгвардии тогда сообщили, что Таушканов оказал вооружённое сопротивление при задержании сотрудниками СОБРа. В ходе этого противостояния екатеринбуржец был убит.

Через сутки после происшествия Следственный комитет организовал доследственную проверку. "ОГ" также сообщала, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение этой проверки.

Областная газета Свердловской области

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