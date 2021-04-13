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Общество / Суды и криминал
13 апреля 2021, 08:56

Владимир Путин назначил новых председателей судов и судей в Свердловской области

Фемида с чашами весов, дворец правосудия

Ещё 6 судей утверждены в районных и городских судах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в субъектах РФ. В Свердловской области назначены новые судьи, а также председатели двух судов.

Так, председателем городского суда Лесного стал Игорь Макаров, Синарского районного суда Каменска-Уральского - Алексей Сержантов.

В Арбитражный суд Свердловской области назначены две судьи: Анастасия Билокурая и Ольга Маковкина. Ещё 6 судей утверждены в районных и городских судах региона:

  • Александр Бабинов стал судьёй Богдановического городского суда,
  • Татьяна Евдокимова - судьёй Железнодорожного районного суда Екатеринбурга,
  • Светлана Башкова - судьёй Нижнетуринского городского суда,
  • Вера Обухова - судьёй Октябрьского районного суда Екатеринбуга,
  • Наталья Павлова - судьёй Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга,
  • Елена Зиннурова - судьёй Первоуральского городского суда.

Ранее глава государства назначил председателей Камышловского районного суда и Красноуральского городского суда в Свердловской области. Ими стали Дмитрий Деев и Ольга Соболева.

Областная газета Свердловской области

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