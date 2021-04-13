Владимир Путин назначил новых председателей судов и судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в субъектах РФ. В Свердловской области назначены новые судьи, а также председатели двух судов.
Так, председателем городского суда Лесного стал Игорь Макаров, Синарского районного суда Каменска-Уральского - Алексей Сержантов.
В Арбитражный суд Свердловской области назначены две судьи: Анастасия Билокурая и Ольга Маковкина. Ещё 6 судей утверждены в районных и городских судах региона:
- Александр Бабинов стал судьёй Богдановического городского суда,
- Татьяна Евдокимова - судьёй Железнодорожного районного суда Екатеринбурга,
- Светлана Башкова - судьёй Нижнетуринского городского суда,
- Вера Обухова - судьёй Октябрьского районного суда Екатеринбуга,
- Наталья Павлова - судьёй Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга,
- Елена Зиннурова - судьёй Первоуральского городского суда.
Ранее глава государства назначил председателей Камышловского районного суда и Красноуральского городского суда в Свердловской области. Ими стали Дмитрий Деев и Ольга Соболева.