Владимир Путин назначил новых председателей судов и судей в Свердловской области

Ещё 6 судей утверждены в районных и городских судах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в субъектах РФ. В Свердловской области назначены новые судьи, а также председатели двух судов.

Так, председателем городского суда Лесного стал Игорь Макаров, Синарского районного суда Каменска-Уральского - Алексей Сержантов.

В Арбитражный суд Свердловской области назначены две судьи: Анастасия Билокурая и Ольга Маковкина. Ещё 6 судей утверждены в районных и городских судах региона:

Александр Бабинов стал судьёй Богдановического городского суда,

Татьяна Евдокимова - судьёй Железнодорожного районного суда Екатеринбурга,

Светлана Башкова - судьёй Нижнетуринского городского суда,

Вера Обухова - судьёй Октябрьского районного суда Екатеринбуга,

Наталья Павлова - судьёй Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга,

Елена Зиннурова - судьёй Первоуральского городского суда.

Ранее глава государства назначил председателей Камышловского районного суда и Красноуральского городского суда в Свердловской области. Ими стали Дмитрий Деев и Ольга Соболева.