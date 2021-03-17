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Общество / Суды и криминал
17 марта 2021, 11:35

Владимир Путин назначил двух председателей свердловских судов

Богиня правосудия

В Свердловском облсуде появятся четыре новых судьи. Фото: Владимир Мартьянов

Презиент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому назначены председатели Камышловского районного суда и Красноуральского городского суда в Свердловской области. Ими стали Дмитрий Деев и Ольга Соболева.

Кроме того, указом назначены два зампредседателя судов и пять судей на Среднем Урале. Заместителем председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга стал Николай Коблов, а зампредседателя Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Наталья Зевайкина.

В Свердловском облсуде появятся четыре новых судьи. Двое из них до этого работали в соседних регионах: Максим Рудаков был судьёй Арбитражного суда Пермского края, а Ольга Селиванова была зампредседателя Курчатовского районного суда Челябинска. Судьями Свердловского облсуда также станут Максим Антропов (до этого был судьёй Ленинского районного суда Екатеринбурга) и Максим Шаблаков (трудился в Красногорском районном суде Каменска-Уральского).

Судьёй Ленинского районного суда Екатеринбурга стала Лидия Каломасова, которая до этого была помощником судьи коллегии по гражданским делам облсуда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области в середине февраля и в конце 2020 года.

Областная газета Свердловской области

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