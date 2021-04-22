Свердловских мировых судей будут переназначать единожды

Мировым судьям будет достаточно переизбраться лишь раз. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обновил правила повторного назначения мировых судей. После переизбрания судья сможет оставаться на посту вплоть до достижения 70-летнего возраста.

Евгений Куйвашев подписал закон №30-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области». По истечении срока полномочий, лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения на эту должность.

«При повторном назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность без ограничения срока полномочий. В соответствии с федеральным законом предельный возраст пребывания на должности мирового судьи - 70 лет», - указано в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Отметим, что настоящий закон вступает в силу с 5 июля 2021 года. После этого дня мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены.

Фото: Документ

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