Первым замглавы свердловского управления СКР назначен выходец из Калмыкии

Анатолий Надбитов пока не приступил к своим обязанностям в следственном управлении СКР по Свердловской области. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия

На должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Анатолий Надбитов был назначен вчера указом Президента РФ. Ранее он занимал пост замначальника следственного управления СКР по Республике Калмыкия.

Должность, на которую перевели Анатолия Надбитова, была вакантной с декабря 2019 года после того, как предыдущего первого замглавы свердловского управления СКР Михаила Бусылко задержали при получении взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Расследование в отношении Бусылко до сих пор продолжается.

Между тем, Анатолий Надбитов зарекомендовал себя как честный и принципиальный офицер. В родной Калмыкии он был одним из лучших следователей: за высокие показатели работы и образцовое исполнение служебного долга его не раз признавали лучшим по профессии, а в 2018 году председатель СКР Александр Бастрыкин досрочно присвоил ему специальное звание «полковник юстиции». Несмотря на высокий чин, Анатолий Надбитов лично выезжал на резонансные преступления — разбойные нападения, убийства и ДТП с большим числом жертв.

В Калмыкии Анатолий Надбитов активно боролся с коррупцией в рядах представителей власти. Под его руководством в 2019 году началось следствие по громкому преступлению о хищении почти 300 миллионов рублей при прокладке нового водопровода и очистных сооружений в Элисте и ещё 30 населенных пунктов республики. Ключевым фигурантом уголовного дела выступает экс-первый вице-премьер Калмыкии Сергей Бадмаев, которого суд поместил под стражу.

– Работа ведётся постоянно, ежесекундно, мы делаем всё, чтобы объективно, по закону во всем разобраться, – сказал пять лет назад Анатолий Надбитов в ходе своей пресс-конференции. – Есть резонансные дела, для нас неприкасаемых нет, независимо от должностного положения, особого правового статуса и былых заслуг. Если лицо совершило преступление, оно будет нести ответственность в соответствии с законом.

Добавим, что Анатолий Надбитов родился в 1978 году в городе Лагань на берегу Каспийского моря. В 2000 году он окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «Правоведение» и сразу же поступил на работу в следственные органы. Службу в подразделениях СКР по Республике Калмыкия начал в сентябре 2007 года. За четыре года прошёл путь от следователя по особо важным делам до замруководителя регионального следственного управления. Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает троих детей.