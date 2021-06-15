Олега Грехова и Артёма Письменного оштрафовали за взятки по делу о прослушке

Олег Грехов (слева) слушал решение судьи, закрыв глаза. Артём Письменный что-то говорил своему адвокату Валентине Свинцицкой. Фото: Павел Ворожцов

11 июня в Свердловском областном суде огласили постановление по резонансному делу бывших полицейских Олега Грехова и Артёма Письменного, чьи имена в 2013 году прогремели не только на всю Россию, но и на весь мир. Тогда областное управление ФСБ подтвердило Русской службе Би-би-си информацию о возбуждении уголовного дела в связи с прослушкой телефонных разговоров главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.

Ударили рублём

Правда, осудили полковника полиции Олега Грехова и подполковника полиции в отставке Артёма Письменного не за прослушивание телефонных разговоров, а за получение взятки – группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Усугубляющим вину обстоятельством для Олега Грехова стало ещё и то, что мзду он получил, по версии следствия, будучи должностным лицом. Наказать взяточников судья Павел Неретин решил штрафом – ударить, так сказать, рублём. Олега Грехова оштрафовали на 4,5 млн рублей, Артёма Письменного – на 2 млн рублей. Обоих также лишили офицерских званий. Приговором остались недовольны все: осужденные, их защита и обвинение.

– Мы требовали наказания в виде реального лишения свободы, – заявил прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов. – Но суд, как видите, решил иначе. Когда получим мотивированное постановление, будет принято процессуальное решение.

Олег Грехов, увлекаемый адвокатом Ольгой Кезик по коридору к выходу из суда, на вопросы журналистов, доволен ли он исходом дела, не ответил, хотя и явно порывался. Артём Письменный и его защитник от разговора не уклонились.

– Невиновность Артёма Николаевича основывается на предоставленном нами алиби, которое подтверждается материалами уголовного дела, – заявила адвокат Валентина Свинцицкая. – В суде оно опровергнуто не было, но моего подзащитного осудили. Естественно, мы будем подавать апелляцию.

– Наверное, кто-то думает, что я должен расценивать сегодняшнее решение суда как подарок судьбы, – саркастически улыбаясь, добавляет Артём Письменный. – Но я так не считаю. Мне вынесли уже второй приговор по одному и тому же надуманному обвинению. Данные геолокации доказывают, что когда я якобы получал деньги от Михаила Кораблёва и когда якобы передавал их Олегу Грехову, мы все находились в разных местах.

Много лет тому назад

Расследование этого скандального дела, как и судебные разбирательства, проходили в обстановке секретности, в закрытом режиме. Однако шила в мешке утаить не удалось. Пикантные подробности ещё в 2012 году вынес на широкую публику Евгений Ройзман. В своём «Живом журнале» он писал, что бывший прокурор, а ныне бизнесмен Алексей Карпов скупает материалы прослушки, которую ведёт за ним, Евгением Ройзманом, полиция. Алексея Карпова на тот момент подозревали в организации заказных убийств, и когда провели у него на квартире обыск, обнаружили то ли распечатки, то ли флешкарты – тут данные расходятся – с телефонными переговорами Евгения Ройзмана.

Расследования дел о заказных убийствах и прослушке велись параллельно. Первое шло достаточно гладко. Хотя Алексей Карпов так и не признал своей вины, его осудили на 25 лет лишения свободы, солидные сроки получили и исполнители-палачи. Второе дело оказалось крайне сложным. По мнению следствия, материалы прослушки Евгения Ройзмана, который в разгар разбирательства занял пост мэра Екатеринбурга, слил Алексею Карпову через своего знакомого начальник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) главного управления МВД по Свердловской области Артём Письменный. Он же поделился полученными за услугу деньгами с заместителем начальника областного полицейского главка Олегом Греховым, который курировал БСТМ.

Поначалу Олег Грехов отделался понижением в должности – его перевели в управление МВД России по Первоуральску. Артём Письменный же сел на скамью подсудимых. В 2016 году Свердловский областной суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно – за разглашение гостайны. Однако он попал под амнистию, объявленную в честь 70-летия Победы.

Осенью 2018 года Олега Грехова задержали и предъявили обвинение в получении двух взяток: через Артёма Письменного за слив материалов прослушки Евгения Ройзмана и через своего тогдашнего адвоката Елены Гончаровой за пособничество рейдерам. В июне 2020 года дело поступило в Свердловский областной суд, однако уже в августе судья Андрей Минеев принял решение возвратить дело прокурору для устранения недостатков. Однако апелляционная инстанция это постановление отменила, процесс возобновили. Завершился он, как было сказано вначале, 11 июня штрафными санкциями, которые осуждённые намерены опротестовать.

Неужели началось

Подслушивать чужие разговоры между людьми считается неприличным. Однако для компетентных органов прослушка, видеофиксация, если они ведутся законными методами, – обычный способ сбора сведений. Весь вопрос в том, для чего эти сведения используются: для шантажа и подкупа или для разоблачения коррупционеров, махинаторов, оборотней в погонах.

Весной нынешнего года были разоблачены и задержаны участники банды, специализирующейся на прослушке и шантаже депутатов и чиновников Екатеринбурга (см. «ОГ» №56 от 01.04.2021). Расследование идёт полным ходом. В начале июня осуждён один из фигурантов дела о нарушении тайны телефонных переговоров (см. «ОГ» №100 от 05.06.2021).

Параллельно громкие разоблачения и задержания идут среди чиновников и деловых людей. Был этапирован в Екатеринбург и снова предстал перед судом бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев. Прошли обыски в здании, где расположены юридическое бюро «Магнат» известного уральского адвоката Сергея Колосовского и одноимённая юридическая финансовая компания, подозреваемая в отмывании денег. Кстати, Сергей Колосовский защищал как Виктора Контеева, так и арестованного в октябре 2020 года начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина. Бывшему главе областного министерства по управлению государственным имуществом Алексею Пьянкову вновь предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате.

В рамках свежего дела о прослушке прошли обыски в нескольких управляющих компаниях Екатеринбурга. За развитием этого дела «Облгазета» будет следить особенно пристально, так как тему сращивания криминала с управляющими компаниями поднимала ещё в 2018 году. Так, в материале «Это очень похоже на терроризм» (см. «ОГ«№17 от 31.01.2018) приводилась и анализировалась хроника поджогов автомашин, нападений на общественников, которые хотели вырваться из алчных объятий управляющих компаний. Тогда Евгений Ройзман высказался в том плане, что раскрыть эти преступления можно, но для этого необходима политическая воля. Через несколько месяцев после публикации главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин подвергся нападению, преступники так и остались неизвестными. В октябре 2018 редакция собрала за круглым столом жертв коммунального беспредела. Пригласили и полицейских чинов, но они от визита уклонились (см. «ОГ» №184 от 09.10.2018).

Политическая воля тогда не была проявлена. Неужели её решили проявить сейчас?

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Судья Павел Неретин готовится огласить решение по закрытому процессу Фото: Павел Ворожцов