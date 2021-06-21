В Нижнем Тагиле суд решит судьбу экс-начальника ГИБДД и его подчинённых

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх бывших сотрудников ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское». Они стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями.

Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в зависимости от роли и степени участия экс-полицейских обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ («организация злоупотребления должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).

Вечером 10 июля 2020 года два инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» остановили на проезжей части напротив дома № 2 «а» по улице Исинская автомобиль «ЗАЗ Шанс». За рулём находился лишённый на три года права управления транспортными средствами за ранее совершённое ДТП водитель.

Инспекторы роты ГИБДД принудительно доставили его в отделение для привлечения к предусмотренной законом ответственности. По версии следователей, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов указал заместителю командира взвода на необходимость освободить задержанного водителя от административной ответственности и распорядился вернуть ему автомобиль.

Исполняя незаконный приказ, подчинённые сотрудники не стали привлекать к ответственности задержанного водителя и отпустили его. Мужчина продолжил управлять машиной, передвигаясь по улицам города. В результате действий обвиняемых были существенно нарушены охраняемые законные интересы общества и государства. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицейские, о которых идёт речь, были уволены из органов внутренних дел ещё в 2020 году, вскоре после выявления факта злоупотребления полномочиями. «Они были вынуждены расстаться с системой МВД по отрицательным мотивам. Если в ходе судебного разбирательства их вина найдёт подтверждение, все четверо будут привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», - подчеркнул Валерий Горелых.

Отметим, что санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, что в прошлом году в отделе ГИБДД Нижнего Тагила проходили следственно-оперативные мероприятия. После отставки Анатолия Чернова временно исполняющим обязанности начальника был назначен Сергей Бернгардт.