Депутата Заксобрания Александра Коркина признали виновным в причинении смерти по неосторожности

Александр Коркин так и не признал своей вины в гибели Сергея Титова Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Серовском районном суде огласили приговор бывшему члену ЛДПР, депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Коркину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла ещё 5 сентября 2019 года. Восемь мужчин отправились в посёлок Гари поохотиться и порыбачить. Среди них находились два члена ЛДПР – депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин и депутат Госдумы Игорь Торощин, а также предприниматель Сергей Титов. Когда они шли на двух лодках по реке Сосьве, в одной из них прозвучал выстрел, дробь попала в голову Сергею Титову. Через пять месяцев он скончался.

Поначалу охотники твердили, что Сергей Титов пострадал по собственной вине. Якобы он потянулся за ружьём и нечаянно задел курок. Однако полиграф показал, что участники трагедии лгут, а экспертизы доказали, что самострел невозможен. По версии следствия, выстрел был произведён из положения стоя и сделал это Александр Коркин.

В июле 2020 года против депутата возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по неосторожности. Когда дело дошло до суда, Александр Коркин подал ходатайство о том, чтобы его дело передали на рассмотрение в один из судов Екатеринбурга. Однако Свердловский областной суд ходатайство отклонил. Разбирательство проходило в Серовском районном суде и тянулось долго: то подсудимый болел, то ещё что-нибудь. Между тем срок давности привлечения к ответственности по уголовной статье за убийство по неосторожности не превышает двух лет, и в сентябре нынешнего года он истекает.

Заминка случилась и при оглашении приговора. Оно должно было состояться 21 июня, но судья Екатерина Щербина дважды меняла дату: сначала итоговое заседание назначила на 23-е, потом – на 24 июня.

– Александру Коркину назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, – сообщила «Облгазете» консультант Серовского районного суда Ксения Лушникова. – Кроме того, в пользу потерпевших, супруги и матери Сергея Титова, взыскано по пятьсот тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и наверняка будет обжалован, причём обеими сторонами. Александр Коркин из ЛДПР вышел, но полномочия депутата не сложил и заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах в Заксобрание либо в качестве самовыдвиженца, либо от другой партии.

От ответа на вопрос «Облгазеты», собираются ли привлечь к ответственности за дачу ложных показаний Игоря Торощина, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области уклонились.

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