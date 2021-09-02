Депутат ЗакСО Александр Коркин, подстреливший на рыбалке человека, может остаться безнаказанным

Вдова Сергея Титова, Вероника, просто убита отношением правосудия к потерпевшим. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Свердловский областной суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Александру Коркину, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия, напомним, произошла осенью 2019 года на севере области. В компании мужчин, которые приехали в Гари порыбачить, находились депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин и бизнесмен Сергей Титов. Когда их лодка шла по реке, грянул выстрел – дробь попала в голову Сергею Титову. Через пять месяцев он скончался. Следствие тянулось долго, поскольку рыбаки не горели желанием откровенничать. И всё же было установлено, что выстрел из ружья произвёл Александр Коркин, хоть, по мнению следствия, и по неосторожности. В итоге 24 июня 2021 года Серовский районный суд приговорил депутата к одному году ограничения свободы.

Обжаловали этот приговор и осуждённый, и потерпевшие – вдова и мать погибшего. Александр Коркин настаивает на своей невиновности, женщины считают наказание чрезмерно мягким. Рассмотрение апелляции было назначено на 18 августа, но из-за болезни осуждённого было отложено на 2 сентября. Сегодня его опять перенесли, так как Александр Коркин, по словам его защитника, всё ещё на больничном.

– Меня возмущает, что суды идут на поводу у депутата, который убил отца моего сына, и игнорируют интересы потерпевших, – говорит Вероника Титова, вдова погибшего. – Сначала никак не могли начать процесс, так как Александр Коркин просил перенести его в Екатеринбург, мол, ему далеко ездить. Затем дважды откладывали оглашение приговора. Теперь новый повод для отсрочек.

По словам адвоката Вероники Титовой Дмитрия Жикина, желание Александра Коркина затянуть дело объяснимо: 9 сентября истекает срок привлечения к уголовной ответственности по вменённому ему преступлению. Если это случится, судимости не будет, биография останется чистой.

– Суд имеет право рассмотреть апелляции и без участия подсудимого, ведь его адвокат в суд приходит и вполне способен представлять интересы своего подзащитного, – говорит Дмитрий Жикин. – Почему этого не делают – большой вопрос.

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