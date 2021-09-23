Суд оставил под арестом соратника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева

Священнослужитель останется под стражей до 20 октября. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката соратника бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. Он обжаловал постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 2 сентября о заключении его подзащитного под стражу до 20 октября.

Всеволод Могучев является обвиняемым по делу о «возбуждении ненависти, либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства организованной группой лиц совершенные публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет» (п.«в» ч.2 ст.282 УК РФ).

Суд апелляционной жалобы, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте обвиняемого до 20 октября 2021 года без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Всеволода Могучева задержали 1 сентября в поезде в Тюменской области в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Отметим также, что бывший схимонах Сергий тоже является фигурантом данного уголовного дела.

Дело в отношении Всеволода Могучева возбудили из-за видеороликов с участием отлучённого от церкви экс-схимонаха Сергия, речи которого содержат высказывания, разжигающие ненависть в отношении католиков, евреев и иудеев. Всеволод Могучев занимался, в частности, публикацией видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канал и в соцсети.

Напомним, 30 декабря 2020 года помощник отца Сергия впервые был арестован за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка»). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении него по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали ещё на 15 суток.

В конце января 2021 года с его YouTube-канала были удалены проповеди бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.﻿﻿﻿﻿