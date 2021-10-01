Сбербанк подал заявление на банкротство "Полевской фермы" из-за долга в 23 миллиона

В 2020 году выручка фермы составила почти 45 млн рублей, из которых чистая прибыль составляет порядка 11 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

ПАО "Сбербанк" подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании ООО "Полевская ферма" банкротом. Причиной стал долг предприятия банку в размере 23 млн 254 тыс. рублей.

Заявление о признании фермы банкротом размещено в электронной картотеке Арбитражного суда. К рассмотрению дела также будет приобщена ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие".

Дата рассмотрения заявления ещё не определена.

Сбербанк сообщал о намерении подать соответствующий иск на ООО "Полевская ферма" ещё 12 сентября. Тогда издание "Коммерсантъ" сообщало, что в 2020 году выручка фермы составила почти 45 млн рублей, из которых чистая прибыль составляет порядка 11 млн рублей. Основные средства предприятия составляют 3,4 млн рублей, запасы на конец 2020 года – 19,3 млн рублей при дебиторской задолженности в 27,5 млн рублей. При этом на конец 2020 года у "Полевской фермы" была высокая краткосрочная кредиторская задолженность – 39,7 млн руб.

К слову, 30 сентября, в Арбитражном суде Свердловской области рассмотрели дело о банкротстве ООО "Сысертский хлебокомбинат" по иску одного из кредиторов предприятия - Торгового дома "Развитие". По решению суда дело было прекращено.