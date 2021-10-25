Экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Фото: Алексей Кунилов

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Её оставили под стражей.

Она обвиняется в мошенничестве на 21 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел апелляцию Раковой на решение Тверского суда Москвы об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемой - без удовлетворения", - цитирует пресс-службу суда агентство.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении бывшего замглавы Минпросвещения России Марины Раковой и отправил её в СИЗО до 6 декабря.