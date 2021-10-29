Свердловский облсуд оставил Всеволода Могучева под стражей до 20 января

Всеволода Могучева задержали 1 сентября в поезде в Тюменской области. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Всеволода Могучева.

Свердловский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту Всеволода Могучева на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Апелляция была оставлена без удовлетворения.

На прошлой неделе, 19 октября Верх-Исетский районный суд продлил соратнику экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) срок содержания под стражей до 20 января 2022 года. Напомним, Всеволод Могучев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой лиц, совершённых публично, в том числе с использованием СМИ или через Интернет").

"Свердловским областным судом апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, то есть Могучев останется под стражей по 20 января 2022 года включительно", - сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Напомним, что Всеволода Могучева задержали 1 сентября в поезде в Тюменской области. Отметим также, что бывший схимонах Сергий тоже является фигурантом данного уголовного дела.

Дело в отношении Могучева возбудили из-за видеороликов с участием экс-схимонаха Сергия, речи которого содержат высказывания, разжигающие ненависть в отношении католиков, евреев и иудеев. Всеволод Могучев публиковал видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канале и в соцсети.

Впервые соратник отца Сергия был арестован 30 декабря 2020 года за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка»). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении него по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали ещё на 15 суток.

В конце января 2021 года с его YouTube-канала были удалены проповеди бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.﻿﻿﻿﻿