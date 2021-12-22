Суды рассмотрели 901 дело свердловских антимасочников за неделю

По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ антимасочникам грозит штраф до 30 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Суды Свердловской области с 13 по 20 декабря рассмотрели сотни дел, связанных с нарушением масочного режима (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Большинство протоколов было составлено в Екатеринбурге.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. Там также уточнили, что всего с момента введения масочного режима (3 апреля 2020 года) на территории региона рассмотрено 60 026 материалов за отсутствие средств индивидуальной защиты.

В Ленинском районном суде уральской столицы изданию сообщили, что только за 16 декабря к ним поступило 143 протокола из-за отсутствия масок у граждан. 17 декабря таких было 30, сегодня - пока ни одного.

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении ограничений по коронавирусу на Среднем Урале. Так, с сегодняшнего дня и до 20 января при посещении ТЦ и ТРЦ, а также расположенных в них объектов и организаций (за исключением кинотеатров), предъявлять QR-код или медотвод не требуется.

В тот же период времени допускается оказание услуг общественного питания в ночное время. При этом система QR-кодов в кафе и ресторанах продолжает действовать. Масочный режим также продолжает действовать в области.