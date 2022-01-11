Свердловчанину заменили реальный срок на условный по делу об использовании пиратского ПО

Реальный срок Ивану Красноюрченко заменён на условный. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский областной суд изменил наказание генеральному директору ООО "Уральский завод котельного оборудования" Ивану Красноюрченко, которого осудили за использование пиратского программного обеспечения. Реальный срок ему заменён на условный.

Такое решение Свердловский областной суд принял после рассмотрения апелляционной жалобы защиты Ивана Красноюрченко и апелляционного представления прокурора на приговор Асбестовского городского суда. Судом первой инстанции ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима.

Будучи генеральным директором ООО "Уральский завод котельного оборудования", Иван Красноюрченко установил на три компьютера программное обеспечение. Необходимого лицензионного соглашения у него не было. Как сообщает пресс-служба облсуда, он незаконно использовал программы общей стоимостью 1 131 000 рублей.

Рассмотрев дело, Свердловский областной суд изменил наказание на лишение свободы на один год условно с испытательным сроком один год.

В конце декабря "Областная газета" писала о том, что вПервоуральске завершился суд над многодетной матерью Людмилой Исламовой, обвиняемой в установке нелегального софта 1С. Её признали виновной. Женщине назначили наказание в виде одного года условно с испытательным сроком один год. Однако от наказания её освободили.