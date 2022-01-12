Судебная экспертиза не признала песню Монеточки "Мама, я не зигую" пародией

В результатах экспертизы говорится, что песня Монеточки является "самостоятельной музыкально-поэтической композицией песенного жанра". Фото: кадр из клипа с официального YouTube-канала Монеточки.

По результатам судебной экспертизы песня "Мама, я не зигую" екатеринбургской певицы Монеточки не признана пародией. Кроме того, исследование подтвердило наличие заимствований из песни "Женщина, я не танцую" дуэта "Чай вдвоём", экс-участник которой Стас Костюшкин и подал иск к Монеточке.

Напомним, Стас Костюшкин заявил, что Монеточка без всякого согласования переделала его композицию "Женщина, я не танцую" и исполнила её на свой лад: "Мама, я не зигую". И потребовал выплатить ему 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Его адвокат после первого заседания в Чкаловском районном суде Екатеринбурга Роман Лалаян заявил журналистам, что "не нужна экспертиза, чтобы установить, что это плагиат". Певица Монеточка и её менеджеры эти утверждения отвергают. Досудебную претензию Стаса Костюшкина они оставили без ответа.

В результатах экспертизы говорится, что песня Монеточки является "самостоятельной музыкально-поэтической композицией песенного жанра". При этом в ней используются некоторые текстовые конструкции и музыкальные элементы, позаимствованные из другого произведения – от 25 % до 50 % в зависимости от методики подсчёта.

"При этом практически все обнаруженные различия в мелодической линии припевов носят "технический" характер", – сообщает ТАСС со ссылкой на документ, содержащий результаты экспертизы.

Отметим, что на последнем заседании по данному иску в конце декабря Чкаловский районный суд Екатеринбурга передал дело в Басманный суд Москвы.